День Державного Герба України: неймовірні картинки-привітання
Щорічно 19 лютого українці відзначають День Державного Герба. Історія свята розпочинається від 1992 року, коли Верховна Рада офіційно затвердила жовтий тризуб на синьому тлі як Малий Державний Герб України.
Герб України має вікову історію. Перші згадки про тризуб зафіксовано ще за часів Київської русі, який був родовим знаком князів Рюриковичів. Тоді його зображували на монетах, посуді, печатках та настінних розписах. Традиційно герб символізує боротьбу за незалежність та любов до рідної землі. Невипадково в зображенні тризуба можна розшифрувати слово "воля". З нагоди свята 24 Канал підготував патріотичні картини-привітання.
Читайте також З Днем святого Валентина: чудові картинки-привітання з романтичним святом
Картинки-привітання з Днем Державного Герба для рідних та близьких
Привітання з Днем герба / Фото Pinterest
День державного герба України / Фото Pinterest
Тризуб – Малий Державний Герб України / Фото Pinterest
Картинки-привітання з Днем герба / Фото Pinterest
День герба в Україні 2023 / Фото Pinterest
Привітання з Днем герба України для рідних та близьких / Фото Pinterest
Неймовірні листівки для привітання з Днем Державного Герба / Фото Pinterest