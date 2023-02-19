День Державного Герба України: неймовірні картинки-привітання

Щорічно 19 лютого українці відзначають День Державного Герба. Історія свята розпочинається від 1992 року, коли Верховна Рада офіційно затвердила жовтий тризуб на синьому тлі як Малий Державний Герб України.

Герб України має вікову історію. Перші згадки про тризуб зафіксовано ще за часів Київської русі, який був родовим знаком князів Рюриковичів. Тоді його зображували на монетах, посуді, печатках та настінних розписах. Традиційно герб символізує боротьбу за незалежність та любов до рідної землі. Невипадково в зображенні тризуба можна розшифрувати слово "воля". З нагоди свята 24 Канал підготував патріотичні картини-привітання.

Читайте також З Днем святого Валентина: чудові картинки-привітання з романтичним святом

Картинки-привітання з Днем Державного Герба для рідних та близьких



Привітання з Днем герба / Фото Pinterest



День державного герба України / Фото Pinterest



Тризуб – Малий Державний Герб України / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Днем герба / Фото Pinterest



День герба в Україні 2023 / Фото Pinterest



Привітання з Днем герба України для рідних та близьких / Фото Pinterest





Неймовірні листівки для привітання з Днем Державного Герба / Фото Pinterest

Автор: Ольга Бомко