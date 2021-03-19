Найкумедніші картинки-привітання для соньків на Всесвітній день сну

Щорічно, у третю п'ятницю березня відзначають Всесвітній день сну. Сон є надзвичайно важливим для життя людини, адже саме під час нього ми відновлюємо свої сили. Привітайте з Міжнародним Днем сну всіх близьких, які люблять поспати й потіште їх веселими картинками!

Цьогоріч дата Всесвітнього дня сну припала на 19 березня. До речі, сон є настільки важливим процесом у життєдіяльності людей, що свят для нього зробили декілька. До прикладу, 27 липня відзначається День соні у Фінляндії, а 7 грудня неофіційно відзначається День пошановувачів поспати. Також, існує День сну в громадських місцях – 28 лютого.

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Всесвітній день сну 2021: картинки-привітання



День сну 2021: картинки



Привітання з Всесвітнім днем сну



День сну 2021: приколи



Всесвітній день сну: смішні картинки



Картинки з Всесвітнім днем сну українською



Всесвітній день сну святкують 19 березня



Всесвітній день сну: привітання



Вітаю з Днем сну!