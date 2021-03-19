Ежегодно, в третью пятницу марта отмечают Всемирный день сна. Сон является чрезвычайно важным для жизни человека, ведь именно во время него мы восстанавливаем свои силы. Поздравьте с Международным Днем сна всех близких, которые любят поспать и побалуйте их веселыми картинками!

В этом году дата Всемирного дня сна пришлась на 19 марта. Кстати, сон является столь важным процессом в жизнедеятельности людей, что праздников для него сделали несколько. К примеру, 27 июля отмечается День сони в Финляндии, а 7 декабря неофициально отмечается День ценителей поспать. Также, существует День сна в общественных местах – 28 февраля. Кстати Еще одна вакансия мечты: как спать и заработать 2 тысячи долларов за 5 ночей Всемирный день сна 2021: картинки-поздравления

День сна 2021: картинки

Поздравление со Всемирным днем сна

День сна 2021: приколы

Всемирный день сна: смешные картинки

Картинки со Всемирным днем сна украинцам

Всемирный день сна отмечается 19 марта

Всемирный день сна: поздравление

Поздравляю с Днем сна!