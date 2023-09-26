Чи будуть українці мати вихідні у жовтні: календар важливих дат

У жовтні маємо кілька важливих свят. Зокрема, День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День визволення України від фашистських загарбників.

Традиційно на свята українці мали додаткові вихідні. Утім, в умовах повномасштабної війни Росії проти України, все змінилося. Тому що згідно з законом, в умовах воєнного стану, такі вихідні не передбачені. А які свята нас очікують у жовтні цього року – підкаже 24 Канал.

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Українці відпочиватимуть у жовтні 2023 року лише в офіційні вихідні – суботу та неділю. Таким чином, маємо 22 робочі дні та 9 вихідних. Вихідними будуть 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 жовтня.

Календар свят на жовтень 2023