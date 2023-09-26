Чи будуть українці мати вихідні у жовтні: календар важливих дат
26 вересня 2023, 18:00Читать новость на русском
У жовтні маємо кілька важливих свят. Зокрема, День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День визволення України від фашистських загарбників.
Традиційно на свята українці мали додаткові вихідні. Утім, в умовах повномасштабної війни Росії проти України, все змінилося. Тому що згідно з законом, в умовах воєнного стану, такі вихідні не передбачені. А які свята нас очікують у жовтні цього року – підкаже 24 Канал.
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Українці відпочиватимуть у жовтні 2023 року лише в офіційні вихідні – суботу та неділю. Таким чином, маємо 22 робочі дні та 9 вихідних. Вихідними будуть 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 жовтня.
Календар свят на жовтень 2023
- 1 жовтня – День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День працівників освіти (День вчителя), Міжнародний день літніх людей.
- 2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Міжнародний день ненасильства.
- 4 жовтня – Всесвітній день тварин.
- 5 жовтня – Всесвітній день вчителів.
- 8 жовтня – День юриста, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника.
- 9 жовтня – Всесвітній день пошти, День рієлтора.
- 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари.
- 12 жовтня – День кадрового працівника.
- 15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, День працівників харчової промисловості.
- 16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День анестезіолога.
- 17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
- 19 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок.
- 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.
- 21 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості.
- 23 жовтня – День працівників реклами, Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй.
- 25 жовтня – День маркетолога.
- 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
- 29 жовтня – День автомобіліста і дорожника, День працівників служби позавідомчої охорони.
- 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.