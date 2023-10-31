Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть вихідні

Восени хочеться більше часу проводити вдома, разом із близькими, за переглядом хороших фільмів і читанням книг. Варто дізнатися, чи будуть вихідні у листопаді, щоб відпочити.

У листопаді будемо мати такі державні та професійні свята, як Міжнародний день студента, День ракетних військ та артилерії України, День працівників радіо, телебачення та зв’язку України та День гідності та свободи. А чи будуть додаткові вихідні – підкаже 24 Канал.

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Зараз Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у листопаді не передбачено. Оскільки в останньому осінньому місяці 30 днів, то з них – 22 робочі дні та 8 – вихідних.

Тож робочими днями листопада будуть 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 листопада. Тоді як відпочиватимуть українці лише у суботу та неділю – 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 листопада.

Календар свят на листопад 2023

1 листопада – День вегана, День народження Європейського союзу.

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

3 листопада – День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії.

4 листопада – День залізничника.

5 листопада – День працівника соціальної сфери.

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом і антисемітизмом.

10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.

14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда.

16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

17 листопада – Міжнародний день студентів.

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства.

20 листопада – Всесвітній день дитини, День індустріалізації Африки.

21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення.

25 листопада – День пам'яті жертв голодоморів, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

27 листопада – День заснування Національної Академії Наук.

28 листопада – День працівника фінансового моніторингу.

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.