Коли починаються пости у 2023 році: календар важливих для вірян дат
У 2023 році Великий піст розпочинається 27 лютого. Він триває 48 днів – до 15 квітня. Петрів піст розпочнеться 12 травня. Про конкретні дати багатоденних та одноденних постів для греко-католиків і православних християн – читайте далі.
Протягом року є чимало важливих дат, у які заведено дотримуватися посту. 24 Канал підготував календар постів, що будуть у 2023 році.
Зверніть увагу Великий піст у 2023 році: коли розпочинається та що не можна робити перед Великоднем
Календар постів для вірян на 2023 рік
Багатоденні пости
- 27 лютого – 15 квітня – Великий піст.
- 12 червня – 11 липня – Петрів піст.
- 14 – 27 серпня – Успенський піст.
- 28 листопада – 6 січня 2024 року – Різдвяний піст 2023 – 2024.
Календар постів: основні дати на 2023 рік / Фото Pinterest
Одноденні пости
- 18 січня – Водохреще.
- 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі.
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
- 15 лютого – Стрітення Господнє.
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 21 травня та 9 жовтня – Апостола Іоанна Богослова.
- 7 липня – Різдва Іоанна Предтечі.
- 12 липня – Апостолів Петра та Павла.
- 19 серпня – Преображення Господнього.
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
- 21 вересня – Різдво Богородиці.
- 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
- 4 грудня – Введення Богородиці до храму.
Коли потрібно постити вірянам у 2023 році / Фото Canva
Суцільні седмиці
Суцільні седмиці – це дні, коли в середу та п'ятницю можна не обмежуватися у їжі вірянам, які завжди дотримуються посту в ці дні. Дати Суцільних седмиць:
- 7 – 17 січня – Святки.
- 6 лютого – 12 лютого – Митаря та Фарисея.
- 20 лютого – 26 лютого – Сирна седмиця, останній тиждень перед Великим постом.
- 17 квітня – 23 квітня – Великодній тиждень.
- 5 червня – 11 червня – Троїцька.
Зауважимо, що цього року українська греко-католицька церква вирішила перейти на григоріанський календар. Офіційний перехід відбудеться 1 вересня. Тому до цього часу Великий піст, Петрів та Успенський пости церква дотримуватиметься за старим стилем. А Різдвяний піст у греко-католиків триватиме за новим стилем – з 5 листопада по 24 грудня.