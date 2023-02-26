Коли починаються пости у 2023 році: календар важливих для вірян дат

У 2023 році Великий піст розпочинається 27 лютого. Він триває 48 днів – до 15 квітня. Петрів піст розпочнеться 12 травня. Про конкретні дати багатоденних та одноденних постів для греко-католиків і православних християн – читайте далі.

Протягом року є чимало важливих дат, у які заведено дотримуватися посту. 24 Канал підготував календар постів, що будуть у 2023 році.

Зверніть увагу Великий піст у 2023 році: коли розпочинається та що не можна робити перед Великоднем

Календар постів для вірян на 2023 рік

Багатоденні пости

27 лютого – 15 квітня – Великий піст.

– Великий піст. 12 червня – 11 липня – Петрів піст.

– Петрів піст. 14 – 27 серпня – Успенський піст.

– Успенський піст. 28 листопада – 6 січня 2024 року – Різдвяний піст 2023 – 2024.



Календар постів: основні дати на 2023 рік / Фото Pinterest

Одноденні пости

18 січня – Водохреще.

– Водохреще. 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі.

– Усікновення глави Іоанна Предтечі. 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

– Воздвиження Хреста Господнього. 15 лютого – Стрітення Господнє.

– Стрітення Господнє. 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

– Благовіщення Пресвятої Богородиці. 21 травня та 9 жовтня – Апостола Іоанна Богослова.

– Апостола Іоанна Богослова. 7 липня – Різдва Іоанна Предтечі.

– Різдва Іоанна Предтечі. 12 липня – Апостолів Петра та Павла.

– Апостолів Петра та Павла. 19 серпня – Преображення Господнього.

– Преображення Господнього. 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

– Успіння Пресвятої Богородиці. 21 вересня – Різдво Богородиці.

– Різдво Богородиці. 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

– Покров Пресвятої Богородиці. 4 грудня – Введення Богородиці до храму.



Коли потрібно постити вірянам у 2023 році / Фото Canva

Суцільні седмиці

Суцільні седмиці – це дні, коли в середу та п'ятницю можна не обмежуватися у їжі вірянам, які завжди дотримуються посту в ці дні. Дати Суцільних седмиць:

7 – 17 січня – Святки.

– Святки. 6 лютого – 12 лютого – Митаря та Фарисея.

– Митаря та Фарисея. 20 лютого – 26 лютого – Сирна седмиця, останній тиждень перед Великим постом.

– Сирна седмиця, останній тиждень перед Великим постом. 17 квітня – 23 квітня – Великодній тиждень.

– Великодній тиждень. 5 червня – 11 червня – Троїцька.

Зауважимо, що цього року українська греко-католицька церква вирішила перейти на григоріанський календар. Офіційний перехід відбудеться 1 вересня. Тому до цього часу Великий піст, Петрів та Успенський пости церква дотримуватиметься за старим стилем. А Різдвяний піст у греко-католиків триватиме за новим стилем – з 5 листопада по 24 грудня.