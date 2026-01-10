24 Канал з посиланням на новоюліанський календар розповідає детальніше про дати батьківських субот у 2026 році.

Календар батьківських субот на 2026 рік

14 лютого – М'ясопусна поминальна субота. Це одна з двох найважливіших поминальних субот року. Її щороку відзначають за тиждень до початку Великого посту. У цю батьківську суботу зазвичай моляться за всіх померлих християн, незалежно від обставин смерті.

7 березня – Субота другого тижня Великого посту.

14 березня – Субота третього тижня Великого посту.

21 березня – Субота четвертого тижня Великого посту.

21 квітня – Радониця.

9 травня – День поминання воїнів. У цей день українці моляться за загиблих захисників.

30 травня – Троїцька поминальна субота. Це друга найважливіша субота року перед святом Трійці. Вона символізує очищення душ силою Святого Духа.

24 жовтня – Дмитрівська поминальна субота. Її традиційно вшановують перед днем пам'яті святого Димитрія Солунського, який щороку відзначають 26 жовтня.

Що заведено робити в поминальні суботи?

  • У батьківську суботу, вранці, віряни приходять на Божественну літургію та загальну панахиду. Християни приносячи з собою хліб, олію, цукор, крупи, печиво або фрукти. Цей звичай є символічною милостинею, яку віряни роблять від імені померлих, просячи у Бога спокою для їхніх душ.
  • Після церковної служби заведено відвідувати кладовища. У цей час варто подбати про місце спочинку рідних. Зокрема, можна прибрати могили, принести живі квіти, замість штучних, і запалити лампадку, вогник якої символізує віру та молитву.
  • Священник ПЦУ Максим Лихолат в інтерв'ю для "Вісті Черкащини" наголосив, що цвинтар – місце тиші та спокою, тому варто утриматися від гучних розмов і, тим паче, від вживання алкоголю чи влаштування застіль біля могил.
  • Завершується поминальний день, як правило, у тісному родинному колі. Вдома віряни влаштовують спокійний поминальний обід, головна мета якого полягає в єднанні родини та збереженні пам'яті. За столом згадують добрими словами родичів, діляться теплими історіями про них та дякують за все, що вони зробили за життя.