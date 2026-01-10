24 Канал з посиланням на новоюліанський календар розповідає детальніше про дати батьківських субот у 2026 році.

Календар батьківських субот на 2026 рік

14 лютого – М'ясопусна поминальна субота. Це одна з двох найважливіших поминальних субот року. Її щороку відзначають за тиждень до початку Великого посту. У цю батьківську суботу зазвичай моляться за всіх померлих християн, незалежно від обставин смерті.

7 березня – Субота другого тижня Великого посту.

14 березня – Субота третього тижня Великого посту.

21 березня – Субота четвертого тижня Великого посту.

21 квітня – Радониця.

9 травня – День поминання воїнів. У цей день українці моляться за загиблих захисників.

30 травня – Троїцька поминальна субота. Це друга найважливіша субота року перед святом Трійці. Вона символізує очищення душ силою Святого Духа.

24 жовтня – Дмитрівська поминальна субота. Її традиційно вшановують перед днем пам'яті святого Димитрія Солунського, який щороку відзначають 26 жовтня.

Що заведено робити в поминальні суботи?