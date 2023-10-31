Кого вітати з Днем ангела у листопаді 2023 року
31 жовтня 2023, 16:30Читать новость на русском
У День ангела віряни вшановують певного святого, який має таке ж ім'я, як і вони. У цей день християни моляться до такого наставника з проханням захисту та опіки.
Пам'ятайте, що з 1 вересня Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відповідно, дати багатьох свят змінилися на 13 днів. 24 Канал підготував календар іменин на листопад 2023 року.
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Календар Днів ангела на листопад 2023
- 1 листопада – Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян.
- 2 листопада – Костянтин.
- 3 листопада – Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Яків, Ян, Аза, Пелагея.
- 4 листопада – Олександр, Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян.
- 5 листопада – Гавриїл, Григорій, Тимофій.
- 6 листопада – Акакій, Олексій, Афанасій, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро, Ян.
- 7 листопада – Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлізавета.
- 8 листопада – Антон, Афанасій, Василь, Дмитро.
- 9 листопада – Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян, Євстолія, Мотря.
- 10 листопада – Арсеній, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Еммануїл, Ян, Анна, Неоніла, Парасковія, Февронія.
- 11 листопада – Олексій, Андрій, Афанасій, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Павло, Тимофій, Філіп, Ян, Агата, Анастасія, Анна, Марія.
- 12 листопада – Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян.
- 13 листопада – Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Ібрагім, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Станіслав, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Ян.
- 14 листопада – Олександр, Олексій, Аристарх, Василь, Віктор, Гавриїл, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіпп, Ганна.
- 15 листопада – Костянтин.
- 16 листопада – Аіфал, Олександр, Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Анна, Євдокія, Світлана, Фотинія.
- 17 листопада – Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян, Вікторія.
- 18 листопада – Гавриїл, Григорій, Тимофій, Тихон.
- 19 листопада – Авдей, Адріан, Олександр, Валентин, Веніамін, Геннадій, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Ян.
- 20 листопада – Азат, Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дем'ян, Денис, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Макар, Микола, Остап, Еміль, Ян, Анна, Тетяна.
- 21 листопада – Олексій, Архіп, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Вольдемар, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Теодор, Федір, Яків, Ян, Ярополк, Параска.
- 22 листопада – Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Єлізар, Іван, Митрофан, Серафим, Теодор, Федір, Ян.
- 23 листопада – Олександр, Олексій, Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Петро, Родіон, Серафим, Ераст, Ян, Анна, Ольга.
- 24 листопада – Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Клим, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина.
- 25 листопада – Олександр, Афанасій, Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян.
- 26 листопада – Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Вольдемар, Всеволод, Гавриїл, Дем'ян, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Яків, Ян, Фекла.
- 27 листопада – Олександр, Олексій, Аристарх, Василь, Віктор, Гавриїл, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіп, Анна.
- 28 листопада – Данило, Денис, Іван, Микола, Ян.
- 29 листопада – Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян.
- 30 листопада – Антон, Дмитро.