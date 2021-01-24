Історія флаконів для парфумів: як виглядали хранителі ароматів

Історики мають масу старовинних парфумерних рецептів і трактів, які описують процеси виготовлення парфумів і пахощів. Про те, як виглядали флакони для цих ароматів – читайте в матеріалі.

Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас найгарніші флакони, які розповідають історію аромату.

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Флакон для парфумів La Hictoire Auree

Парфумами могли користуватись лише заможні люди, тому їхній вигляд завжди вражав. У Одеському музеї історії аромату представлений флакон парфумів La Hictoire Auree, ХХ століття.



Флакон парфумів La Hictoire Auree / Фото antikvar.ua

Посудина для рожевої води

У музеї Метрополітен представлений флакон для зберігання ароматів з Сирії XIII століття.

Рожева вода була найбільш поширеним парфумерним засобом ісламського світу, тому не дивно, що для її зберігання вигадували різні гарні флакони.



Посудина для рожевої води / Фото antikvar.ua

Флакон з Англіі XVI століття

Англійський флакон XVI століття має грушоподібну форму. Декорований геометричним і рослинним орнаментом, а також скульптурними зображеннями дракончиків. Кришечка та ручки виготовленні з бронзи, а сам флакон – срібний з позолотою.



Флакон XVI століття / Фото antikvar.ua

Помандер

Помандери – це посудини, в яких зберігалися тверді запашні речовини. Вони були популярні у XVI – XVII століттях. Їх завжди носили з собою, щоб створювати свого роду запашну захисну ауру, адже вважалося, що за допомогою помандерів людина може уникнути інфекційних хвороб, що передаються з смердючими випарами або поганим диханням.



Помандери для сухих ароматів / Фото antikvar.ua

Флакон Rosace Figurines

Майстер Рене Лалік почав створювати флакони, які б відображали аромат. У декорі посудин Лалик активно використовує колір, рельєфні зображення рослин, комах та людські фігурки.

На флаконі Rosace figurines зображені дівчата, які кружляють в танці та виникають прямо з пелюсток квітки.



Рене Лалік і флакон Rosace figurines / Фото antikvar.ua

Флакон для парфумів Farnese

Люсьєн Гайяр відомий як ювелір, він співпрацював з такими парфумерними брендами, як Dolly, Clamy, Violet. Він створив флакон для парфумів Farnese – витягнутий угору пірамідальної форми, межі якого прикрашають фантастичні істоти з крилами.



Флакон для парфумів Farnese / Фото antikvar.ua

Флакон для парфумів L'amour dans le cœur

У 1919 році Жюльєн Віаро створює флакон для аромату L'amour dans le cœur. На кришці зображена жіноча фігура.



Флакон від Жульєна Віаро / Фото antikvar.ua

Флакон для парфумів, як роликовий ковзан, 1885 рік