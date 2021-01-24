Историки имеют массу старинных парфюмерных рецептов и трактов, которые описывают процессы изготовления духов и благовоний. О том, как выглядели флаконы для этих ароматов – читайте в материале.

Редакция LifeStyle 24 собрала для вас самые красивые флаконы, которые рассказывают историю аромата.

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Флакон для духов La Hictoire Auree

Духами могли пользоваться только состоятельные люди, поэтому их вид всегда поражал. В Одесском музее истории аромата представлен флакон духов La Hictoire Auree, ХХ века.



Флакон духов La Hictoire Auree / Фото antikvar.ua

Сосуд для розовой воды

В музее Метрополитен представлен флакон для хранения ароматов из Сирии XIII века.

Розовая вода была наиболее распространенным парфюмерным средством исламского мира, поэтому неудивительно, что для ее хранения придумывали разные красивые флаконы.



Сосуд для розовой воды​ / Фото antikvar.ua

Флакон из Англии XVI века

Английский флакон XVI века имеет грушевидную форму. Декорирован геометрическим и растительным орнаментом, а также скульптурными изображениями дракончиков. Крышечка и ручки изготовлены из бронзы, а сам флакон – серебряный с позолотой.



Флакон XVI века / Фото antikvar.ua

Помандер

Помандеры – это сосуды, в которых хранились твердые душистые вещества. Они были популярны в XVI - XVII веках. Их всегда носили с собой, чтобы создавать своего рода ароматную защитную ауру, ведь считалось, что с помощью помандеров человек может избежать инфекционных болезней, передающихся с вонючими испарениями или плохим дыханием.



Помандеры для сухих ароматов / Фото antikvar.ua

Флакон Rosace Figurines

Мастер Лалик начал создавать флаконы, которые отражали аромат. В декоре сосудов Лалик активно использует цвет, рельефные изображения растений, насекомых и человеческие фигурки.

На флаконе Rosace figurines изображены девушки, которые кружат в танце и возникают прямо из лепестков цветка.



Рене Лалик и флакон Rosace figurines / Фото antikvar.ua

Флакон для духов Farnese

Люсьен Гайяр известный как ювелир, он сотрудничал с такими косметическими брендами, как Dolly, Clamy, Violet. Он создал флакон для духов Farnese – вытянутый вверх пирамидальной формы, границы которого украшают фантастические существа с крыльями.



Флакон для духов Farnese / Фото antikvar.ua

Флакон для духов L'amour dans le cœur

В 1919 году Жюльен Виар создает флакон для аромата L'amour dans le cœur. На крышке изображена женская фигура.



Флакон от Жульєна Виаро / Фото antikvar.ua

Флакон для духов, как роликовый конек, 1885 год