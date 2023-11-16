Як назвати дівчинку у 2024 році: забуті імена, які знову в тренді

Люди, які готуються стати батьками у 2024 році, вже починають думати над тим, як красиво назвати дитину. Адже відтягувати до останнього не хочеться.

З кожним роком все більше імен, які вважалися давно забутими, знову набирають популярності. Якщо ви в очікуванні дочки, то зберігайте список, який підготував 24 Канал.

Тицяйте Рідкісні та популярні імена, якими можна назвати дівчинку: сподобаються всім

Забуті імена, які знову в тренді

Ім'я Марта має давньоєврейське коріння. З арамейської мови перекладається, як "пані", "господиня дому". Також існує версія, що це арабське ім'я, яке означає "відома", "знаменита". Раніше так називали дівчаток, які народжувалися у березні.

Вважається, що ім'я Меланія має грецьке походження. Дослівно перекладається, як "темна", "чорна". Воно популярне не лише в Україні, але й у Португалії, Чехії, Румунії, Сербії, Нідерландах.

Імена для дівчаток / Фото Canva

Соломія з давньоєврейської перекладається, як "мирна", "спокійна". В основі цього імені лежить слово "salom" ("шалом"), що означає "світ".

За походженням ім'я Уляна – латинське. Воно означає "кучерява", "пухнаста". Головною рисою характеру людей з цим іменем є справедливість. Такі дівчатка відкриті до світу та людей.

Існує три версії походження імені Даяна. За першою, воно є одним із варіантів імені Діана, що в перекладі з латинської означає "божественна". Друга версія стверджує, що Даяна походить від давньоєврейського Даян – "Бог-суддя". Ну а третя говорить, що ім'я має тюркське походження і означає "мандрівниця", "прочанка".