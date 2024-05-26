Буде під захистом усе життя: як назвати дівчинку за знаком зодіаку

Кожен знак зодіаку наділяє свого власника особливим характером. Іноді люди, які народилися в один період, можуть знайти багато схожих рис. Ім'я також впливає на поведінку та долю, зокрема може привабити успіх, удачу та щастя.

Для дитини варто підібрати ім'я, яке найкраще відповідає її знаку зодіаку. Тоді син чи донька будуть захищені протягом життя, пише LifeStyle 24.

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Як назвати дівчинку за знаком зодіаку

Овен

У Овнів доволі складний характер. Все через те, що вони завжди хочуть займати перші місця та бути лідерами. Мають неабиякий запал, мотивацію та енергію на шляху до своєї цілі, тому ніколи не опускають руки.

Жіночі імена для Овнів: Олександра, Анастасія, Юлія, Вікторія та Вероніка.

Імена для Овнів

Телець

Тельці найкраще проявляють себе у творчих професіях. Вони люблять створювати щось нове та постійно мають у голові цікаві ідеї. Представниці цього знаку зодіаку легко пристосовуються навіть до складних обставин.

Жіночі імена для Тельців: Любава, Тетяна, Дарина, Єва, Христина та Поліна.

Імена для Тельців

Близнюки

Близнюкам легко знаходити спільну мову з людьми, однак вони часто бувають занадто імпульсивними та емоційними. Люблять спонтанні подорожі та вчинки, тому інколи вражають своїми рішеннями.

Жіночі імена для Близнюків: Аліна, Валерія, Марія, Жанна та Ангеліна.

Імена для Близнюків

Рак

Раки – найбільш сімейні серед всіх знаків зодіаку. Вони – справжні інтроверти, адже віддають перевагу домашній атмосфері та обожнюють проводити час з близькими людьми. Проте є доволі вразливими.

Жіночі імена для Раків: Діана, Наталія, Людмила, Софія, Ганна та Олена.

Імена для Раків

Лев

Леви – неймовірно наполегливі та цілеспрямовані, хоча їм буває важко знаходити спільну мову з людьми через складний характер. Такі жінки зазвичай впевнені у собі, чим і приваблюють чоловіків.

Жіночі імена для Левів: Маргарита, Анжела, Марина, Алла, Кіра та Мар'яна.

Імена для Левів

Діва

Діви люблять, коли навколо порядок, вміють створювати сімейний затишок та комфорт. Представниці цього знаку зодіаку, крім того, є дуже розумними, начитаними та кмітливими. Співрозмовникам їх цікаво слухати.

Жіночі імена для Дів: Альбіна, Наталія, Ярослава, Катерина та Галина.

Імена для Дів

Терези

Терези виділяються своїм спокійним характером. Вони ніколи не поспішають, особливо у справах, які стосуються роботи, адже хочуть, щоб все було виконано ідеально. Жінкам важливо, щоб у житті панувала гармонія.

Жіночі імена для Терезів: Любов, Альбіна, Олеся, Світлана та Злата.

Імена для Терезів

Скорпіон

Для Скорпіонів головне – вчинки, а не слова. Їх дратує, коли люди багато говорять, але нічого не роблять. Представниці цього знаку зодіаку – неймовірно жіночні, вони прагнуть досягти доскональності у всьому.

Жіночі імена для Скорпіонів: Ірина, Маріанна, Лідія, Регіна та Людмила.

Імена для Скорпіонів

Стрілець

Стрільці обожнюють самовдосконалюватися, тому постійно вчаться чомусь новому. Їм важливо якнайкраще проявляти себе у компаніях. Особливо потребують уваги, компліментів та похвали від оточення жінки.

Жіночі імена для Стрільців: Владислава, Яна, Маргарита, Ольга та Варвара.

Імена для Стрільців

Козоріг

Козороги вміють відповідати за свої вчинки та слова, тому близькі цілком можуть їм довіряти у будь-яких ситуаціях. Для представниць цього знаку зодіаку основне в житті – це сім'я. Вони віддають їй багато часу та сил.

Жіночі імена для Козорогів: Євгенія, Раїса, Тамара, Валентина та Надія.

Імена для Козорогів

Водолій

Водолії – яскраві особистості. Настільки, що людям іноді складно бути поруч. Вони не є прихильниками буденності, тому намагаються урізноманітнювати свої дні. Легко йдуть на контакт навіть з незнайомими людьми.

Жіночі імена для Водоліїв: Ізабелла, Аліса, Юліана, Аврора та Евеліна.

Імена для Водоліїв

Риби

Риби вміють знаходити вихід із ситуацій, коли здається, що його немає. У цьому їм особливо допомагає доволі розвинена інтуїція. Жінки володіють дуже привабливою енергетикою, яка спокушає чоловіків.

Жіночі імена для Риб: Лариса, Рима, Руслана, Роза та Серафима.

Імена для Риб