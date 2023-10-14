8 відомих імен, які підходять кожній дівчинці

Для тих, хто не хоче експериментувати, є імена звичні й знайомі кожному. Таку традиційність обирають люди з поміркованими поглядами. І вони не помиляються, бо такі імена – завжди актуальні та доречні.

Класика у моді постійно, тому можете сміливо обирати популярні імена для своїх новонароджених дівчаток. Головне – врахуйте, чи вони співзвучні з прізвищем і по батькові. Кілька таких імен та їхнє значення – зібрав 24 Канал.

Нічого собі 6 трендових імен англійського походження, якими можна назвати дівчинку

Традиційні імена для дівчаток: перелік

Марія вважається відомим жіночим іменем, оскільки так було звати матір Ісуса Христа. Воно утворилося з давньоєврейської мови та має кілька версій перекладу "відкинута", "гірка", "сумна", "пані".

Вікторія – це одне з найпопулярніших імен в Україні. Сформувалось від латинського слова "Victoria", що означає "перемога". Так називалась римська богиня перемоги. Також дуже поширене в США, Канаді, Австралії та країнах Європи.

Анастасія – теж ім'я, яке знають всі. Це жіночий варіант імені Анастас, що означає "неділя". З грецької на українську воно має значення "повернена до життя".

Олександра – це жіночий варіант грецького імені Олександр, котре означає "заступник людей". Тож значення імені трактують як "захисниця", "надія", "відважна".

Поліна – гарне жіноче ймення, яке має два варіанти походження. За першою, це скорочена версія грецького чоловічого імені Аполлінарій зі значенням "сонячний". А за другою, ім'я має латинське коріння. Йдеться про те, Поліна виникло від імені Поль, що означає "маленький", "малюк".

Катерина – одне з найстаріших імен у світі. З'явилося у Давній Греції та означає "чиста" і " непорочна". Воно має свої варіанти у різних країнах. Зокрема, Каталіна, Кетрін, Катріна, Кейтілін, Кейт, Каталін, Кетеван.

Єлизавета – дуже красиве ймення. Сформувалось від давньоєврейського слова "elisheva", що трактують "присяга, Богом я присягаюсь". Воно дуже популярне серед християн, тому що Єлизавета була матір'ю святого Івана Хрестителя.

Дарина – також досить давнє ім'я, яке трактують по-різному. Деякі вважають, що воно має старослов'янське походження. Виникло від слова "дар", тобто має значення "дарована" або "подарована". Інші кажуть, що ім'я має давньоперсидське коріння від імені Дараявауш (Дарій). Зокрема, частинка "дару" означає "володіє", а "вауш" – "добрий, благий". Іноді ім'я трактують як "переможниця".