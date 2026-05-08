Певна група імен має настільки потужне коріння, що наділяє своїх власників здатністю відчувати істину. Детальніше про значення і походження таких імен – розповів сайт Як звати.

Які імена вказують на сильну інтуїцію?

Софія

Це ім'я прийшло до нас із Давньої Греції. Воно означає "мудрість". Такі жінки бачать світ набагато глибше за інших, бо володіють природним даром помічати приховані деталі. Софії ніколи не поспішають з висновками, а натомість довіряють внутрішньому голосу, який рідко їх підводить. Власниці цього імені вміють розгадувати справжні наміри людей ще до того, як вони їх озвучать.

Ольга

Ім'я має скандинавське коріння і трактується як "свята". Ольги часто відчувають небезпеку ще задовго до появи перших реальних ознак події. Інтуїція представниць цього імені працює як надійний компас, що допомагає їм обирати правильний шлях навіть у найскладніших життєвих обставинах.

Артем

Таке ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "неушкоджений". Ці чоловіки зазвичай володіють тонким відчуттям моменту і точно знають, коли варто активно діяти, а коли краще зачекати. До того ж Артеми рідко помиляються в людях.

Анна

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "милосердна". Анни відчувають емоційний стан співрозмовника за найменшими змінами в його інтонації чи погляді. Такі жінки звикли довіряти своїм передчуттям більше, ніж сухим логічним аргументам. І саме ця щира віра у власне "шосте чуття" допомагає їм уникати життєвих пасток.

Данило

Таке ім'я походить з давньоєврейської мови та означає "Бог – мій суддя", пише сайт Ім'я Онлайн. Його власники часто бачать віщі сни або просто заздалегідь знають відповіді на питання, які оточення ще навіть не встигло сформулювати. Інтуїція таких чоловіків завжди спрямована на пошук істини. Саме тому вони легко обходять будь-які маніпуляції та інтриги.

Які імена оберігають своїх власників від зла?

Сучасні батьки серйозно ставляться до вибору імені для своєї дитини. Адже вірять, що правильний варіант зможе захистити від зла та наділити малюка особливими якостями.

Серед імен, які притягують силу та оберігають від негараздів: