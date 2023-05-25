Андріана, Юліана та Клавдій: 8 цікавих імен для дівчат і хлопців, що походять з Риму

Вікторія, Христина, Анастасія, Ірина – звичні та зрозумілі для всіх імена. А що, коли увімкнути фантазію та подумати над іншими? Ми зібрали список римських імен для дівчат і хлопців.

Імена мають безліч походжень, значень й трактувань. Латинські, англійські, слов'янські, єврейські, арабські – і це ще не все. 24 Канал зібрав добірку жіночих і чоловічих імен давньоримського походження.

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Імена давньоримського походження

Адріана – жіноче ім'я, що походить від чоловічого Адріан. Воно походить ще з історії Стародавнього Риму. Стверджувалось, що це жіноче ім'я має стосунок до римського родового прізвища Hadrianus. Ім'я Адріанос було популярним у Римській імперії та його походження пов'язують з римським імператором Публієм Адріаном.

Валентина – походить від чоловічого імені Валентин. Воно має давньоримське коріння та перекладається як "міцна" або "всесильна". На Київській Русі дівчат почали називати Валентинами після прийняття християнства. Також це ім'я набуло популярності завдяки святому Валентину, який вважався покровителем закоханих.

Ім'я Юліана має римське походження. Воно походить від римського родового імені Julius. Це ім'я було поширене серед римської аристократії та пов'язувалось з родом Юліїв, до якого належали відомі римські імператори, такі як Юлій Цезар та Октавіан Август.

Головною версією імені Тетяна є римська теорія. Вона свідчить, що Тетяна – це жіноча форма чоловічого імені Татій. За іншою теорією, ім'я Тетяна походить з Греції та перекладається як "упорядниця" або "засновниця".

Антоній – чоловіче ім'я, яке походить від римського родового імені Antoninus. Його надавали всім хлопчикам у цій родині. Антоній має значення "той, хто вступає в бій". Інша версія цього імені свідчить, що ім'я Антоній означає "квітка", "колір".

Ім'я Маркус має походження в давньоримській культурі. Маркус походить від римського родового імені Marcius, яке має невизначене походження. Це ім'я було поширеним у Римській імперії, і воно часто використовувалося в родинах римських громадян.

Чоловіче ім'я Павло бере початок зі Стародавнього Риму. У перекладі з латинської воно означає "маленький" або "молодший". Стародавні римляни називали синів іменем батька, додаючи приставку paulus, тобто, виходило, наприклад, "Роман-молодший".

Ім'я Клавдій походить з давньоримської культури. Клавдій – від римського родового імені Claudius, що має нез'ясоване походження. Є версія, що воно пов'язане зі словом claudus, тобто, "кульгавий". Також ім'я було поширеним у Римській імперії, та воно належало до родини Клавдіїв, до якої входили римські імператори, такі як Клавдій Цезар та Клавдій Август.