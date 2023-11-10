Як назвати сина у 2024 році: 5 красивих імен, які пасуватимуть кожному

Вибір імені для дитини – зазвичай складний процес для батьків. Вони можуть місяцями думати та сперечатися, аж поки не виберуть варіант, який влаштовує всіх.

24 Канал підготував добірку красивих імен, якими можна назвати сина у 2024 році. Вони точно запам'ятаються родичам та личитимуть дитині.

Знадобиться 7 розкішних імен для хлопчиків на букву "Б", які додають впевненості

5 красивих імен для хлопчика

Ім'я Давид увійшло в український побут разом з християнством. З івриту перекладається – "коханий". Вперше ім'я згадується у Старому Завіті. Це був пастушок, який згодом став царем. У Святому Письмі розповідається про різні події із його життя.

Існує дві версії походження імені Лев. Перша – від латинського слова "leo". Друга – від давньогрецького "ліон". Чоловіки з іменем Лев – наполегливі, сумлінні та щирі. Такі люди досить чуйні, доброзичливі й терпимі.

Красиві імена для хлопчиків / Фото Canva

Ім'я Мирон з'явилося на Русі разом з християнством. За грецькою версією, ім'я утворилось від давньогрецького слова "мюрон", що перекладається, як "мірра", "миро", "помазаний миртом" або "запашна смола миртового дерева". А таджицька каже, що ім'я Мирон походить від таджицького – Міран, яке означає "владика", "повелитель" або "емір".

Ймовірно, ім'я Артур – кельтське, що означає – великий ведмідь. У перекладі з давньогрецької – це страж ведмедиці. Ще існує припущення, що назва походить від прізвища Artorius – орач. У перекладі з вірменської, Артур – меч сміливця, а по-латині – міць, сила. У Норвегії існує думка, що це ім'я давалося на честь бога Тора.

Ім'я Тимур в перекладі з тюркської та монгольської мови означає "залізо". В осетинській мові є ще один варіант цього імені – Таймураз, що перекладається як "осетин, залізний алан".