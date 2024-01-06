Рідкісні та популярні імена, якими називали дітей на Київщині у 2023 році: неймовірний список

У Міністерстві юстиції України розповіли про імена, якими батьки називали своїх дітей у Київській області у першому півріччі 2023 року. У список потрапили як популярні, так і рідкісні.

Деякі імена дійсно вражають, оскільки їх майже неможливо почути в Україні. Далі публікуємо відповідну добірку. Зберігайте, якщо сподобається один із варіантів.

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Список жіночих імен

Ім'я Луна прийшло до нас з латинської мови. Раніше так називалася римська богиня Місяця, яка була донькою Латони. Згодом ім'я набуло популярності в Італії та Іспанії. Воно перекладається як "місячне світло", "сяйво".

Ім'я Дарина часто можна почути в Україні. Воно має дві версії свого походження. За однією, виникло зі старослов'янської мови та трактується як "дарована", "подарована". За іншою, має давньоперсидське коріння та утворилося від імені Дараявауш (Дарій).

Ім'я Злата має слов'янське та єврейське коріння. У перекладі з єврейської мови означає "золото". Також існує думка, що ім'я – давньогрецького походження. Утворилося від слова "хріса", що означає "золотко".

Згідно з однією версією, ім'я Мілана – слов'янського походження. Інша стверджує, що воно має італійське коріння та перекладається як "модниця".

Також на Київщині дівчаткам давали такі імена: Каріна, Марія, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Олівія, Алісі, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Вірсавія.

Чоловічі та жіночі імена / Фото Unsplash

Список чоловічих імен

Ім'я Тимур з монгольської мови перекладається як "залізо". Можливо, саме через значення батьки часто називають так своїх дітей. У хлопчиків, які мають це ім'я, сильний характер. Вони завжди досягають своїх цілей.

Існує декілька версій походження імені Тадей. За однією, воно має давньогрецьке коріння та утворилося від імені Теодор. За іншою, з'явилося від слова "похвала" та має давньоєврейське походження.

Кажуть, що ім'я Назар виникло від латинського Nazarius, яке має значення "той, хто родом з Назарету", "назаретянин". Також існує версія, що воно – єврейського походження та означає "людина, яка присвятила себе Богу", "людина, яка дала обітницю".

За однією версією, ім'я Леон утворилося від латинського слова "leo", яке має значення "лев". За іншою, воно – давньогрецького походження і перекладається так само.

Крім цього, хлопчиків на Київщині ще називали так: Тимофій, Максим, Марк, Артем, Богдан, Олександр, Дмитро, Реян, Карім, Саян, Міхей, Ельман.