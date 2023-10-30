8 імен для хлопчиків, які народилися у листопаді

Хлопчики, народжені у листопаді, відрізняються активністю та допитливістю. Нерідко у них сильний характер, який треба закріпити правильним ім'ям.

Такі діти мають багато енергії та допитливості, які треба скерувати у правильне русло. У цьому їм може допомогти гарне ім'я. Кілька найкращих варіантів для хлопчиків, народжених у листопаді – знає 24 Канал.

Така краса Вразять з першого разу: найкращі імена для хлопчиків

Імена для хлопчиків у листопаді

Герман – гарне чоловіче ім'я, що утворилося від латині. Сформувалося від латинського слова "germanus" зі значенням "близький", "рідний". Це ймення було популярним у Візантії, особливо серед патріархів і святих.

Євген виникло ще у Давній Греції. На українську перекладається як "благородний", "знатний". А от дослівно звучить як "з хорошими генами". Така форма імені була особливо популярною в 19 столітті.

Максим – просте, але гарне ймення. Воно походить від римського родового імені Maximus зі значенням "найвеличніший".

Артем має дві версії походження. За першою – виникло від грецького імені Ἀρτεμής, що означає "непошкоджений", "з бездоганним здоров'ям". А за другою – ім'я з'явилося від слова Αρτέμιος, що перекладають як "присвячений Артеміді".

Валерій – ім'я, що бере початок від латинського слова "valeo" зі значенням "сильний", "здоровий". Недарма бога війни Марса у давньоримській міфології називали "Валеріус".

Пилип – це українізована версія церковного чоловічого імені Філіпп. Воно з'явилося у Давній Греції та має значення "любитель коней". Святого мученика Філіппа Апамейського вважають покровителем цього імені.

Григорій утворилося від давньогрецького слова "грігорео", зі значенням "не спати", "бути пильним". Тобто, ім'я трактують як "пильний". Чоловіче ймення з'явилося за часів християнства.

Михайло – досить популярне в Україні ім'я. Має давньоєврейське коріння, оскільки виникло від імені Міхаель. У перекладі означає "рівний Богу", "подібний Богу".

Якщо ви шукаєте імена для дівчаток, які народилися у листопаді, то ми зробили тематичну добірку.