7 найпопулярніших імен для хлопчиків, які народяться у грудні

У грудні українці відзначають багато Днів ангела. Хоча й наближається кінець року, попереду їх ще багато. Тому якщо ви чекаєте дитину найближчим часом, то можете заглянути у календар іменин, щоб визначитися з іменем.

24 Канал підготував добірку імен, якими можна назвати хлопчиків, які народяться у грудні. Зберігайте, щоб не загубити. Адже над іменем для дитини потрібно думати заздалегідь.

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Підбірка чоловічих імен

День ангела Данила відзначається сьогодні, 20 грудня. Останніми роками це ім'я набуває все більшої популярності. Воно утворилося від давньоєврейського – Даніель, яке має значення "суддя мій Бог", "Бог мій суддя".

31 грудня, у переддень Нового року, матимемо День ангела Петра. Ім'я прийшло до нас з Давньої Греції. Воно перекладається як "камінь", "скеля", а означає "непохитний", "твердий". В Україні батьки часто називають цим іменем дітей.

21 грудня свої іменини святкуватимуть Леонтії. Ім'я має давньогрецьке походження та утворене від слова "леонтейос", яке трактується як "левиний". Кажуть, якщо так назвати хлопчика, то у нього буде хороша доля.

Імена для хлопчиків, які народяться у грудні / Фото Canva

На Різдво, яке цьогоріч в Україні відбудеться 25 грудня, відзначатимемо День ангела Олександра. Це ім'я вважається одним із найпопулярніших у світі. Воно виникло за часів Давньої Греції та означає "захисник", "той, хто уберігає від мужа".

Ім'я Веніамін – давньоєврейського походження. Такі хлопці відзначатимуть свої іменини 28 грудня. Ім'я має значення "син найулюбленішої із дружин". Веніаміни не витрачають свій час на суперечки, а впевнено крокують до поставлених цілей.

27 грудня – День ангела Симона. У перекладі з івриту це ім'я означає "Господом почутий". Вважається, що такі хлопчики дуже спокійні та виховані. Вони мають хист до навчання та люблять пізнавати навколишній світ.

30 грудня за новим церковним календарем українці відзначатимуть День ангела Якова. Це ім'я має давньоєврейське походження та перекладається як "другий за народженням". Такі хлопчики дуже люблять життя.