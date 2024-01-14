6 чеських імен, якими можна назвати сина: добірка, яка вразить кожного

В Україні часто можна почути імена, які є більш поширені в Чехії. Оскільки наші два народи – слов'янські, тому мають чимало спільного.

Сьогодні 24 Канал зробив добірку чеських імен, якими можна назвати сина. Можливо, деякі варіанти будуть для вас знайомі.

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Чеські імена для хлопчиків

Ім'я Владислав виникло за часів язичництва. Воно складається з двох слів: "володіти славою". Існує версія, що ім'я має давньогерманське коріння та означає "панівний", "славний", "знаменитий".

Окрім Чехії, ім'я Арсен також популярне у Вірменії та Франції. З грецької мови перекладається як "мужній", "безстрашний", "зрілий". Значення цього імені повністю передає характер таких хлопчиків.

Ім'я Даніель має давньоєврейське коріння. Воно складається з двох основ: "дан" ("суддя") та "ель" ("Бог"). Тому й означає "мій суддя – Бог" або "Бог – це суддя". Цікаво, що і в Україні батьки інколи називають цим ім'ям своїх дітей.

Чеські чоловічі імена / Фото Canva

Ім'я Ерік утворилося від давньоскандинавського слова Eirikr, яке перекладається як "монарх, який править вічно". Також існує думка, що ім'я має німецьке походження та означає "вічно могутній".

Ім'я Радомир – слов'янського походження. Воно означає "радість миру", "сприяти миру". Власники цього імені зазвичай розраховують лише на себе, тому рідко дослуховуються до порад друзів та рідних.

За однією версією, ім'я Ян утворилося від давньоєврейського Йоханан, яке трактується як "милість Божа". За іншою, походить від Януса, давньоримського бога світла і сонця, та означає "захисник", "покровитель".