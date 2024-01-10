Список імен "Українській правді" надали у Міністерстві юстиції України. Більше про те, як називали дітей на Закарпатті у 2023 році, читайте далі.

До теми Рідкісні та популярні імена, якими називали дітей на Київщині у 2023 році: неймовірний список

Імена для дівчаток

Ім'я Аміна має арабське походження. У давні часи так називалася мама пророка Мухаммеда, якого дуже шанують в ісламській культурі. Ім'я означає "присутність безпеки", "гідна довіри", "вірна", "чесна", "надійна", берегиня".

Ім'я Валерія прийшло до нас зі Стародавнього Риму. Воно складається з латинського слова "валео", яке трактується як "здорова", "могутня", "значуща", "багата", "впливова". Власниці цього імені – непередбачувані особистості, у яких часто змінюється настрій.

Ім'я Ангеліна має грецьке коріння. Воно трактується як "вісниця". Таким дівчатам легко проявляти любов, турботу та доброту до близьких. Однак їм складно довіряти людям через свій вразливий характер.

Існує декілька версій походження імені Мадіна. За однією, воно має грецьке коріння та означає "та, що дає силу". За другою версією, ім'я – англійського походження та утворилося від чоловічого – Маден. За третьою, має арабське коріння.

У список поширених та рідкісних жіночих імен на Закарпатті також потрапили такі: Аделіна, Анна, Аліса, Вікторія, Дарія, Євгенія, Злата, Ірина, Любов, Марія, Марта, Софія, Женев'єва, Касія, Лея, Ліла, Міріен, Наомі, Рут.

Як називали дітей на Закарпатті / Фото Unsplash

Імена для хлопчиків

Ім'я Хасан – арабського походження та трактується "красивий", "мужній". Також його перекладають як "молодість". Власники цього імені мають гострий інтелект та завжди прагнуть до влади. Крім того, їм легко комунікувати з людьми.

Ім'я Юрій набуло особливої популярності у слов'янських країнах. Воно має грецьке коріння та означає "хлібороб", "плугатар". Власники цього імені – цілеспрямовані особистості, які завжди висловлюють власну думку.

За походженням, ім'я Лев – грецьке. Воно перекладається як "цар звірів", "лев". У чоловіків, які мають це ім'я, сильний та рішучий характер. Крім того, вони ніколи не залишать близьку людину у біді, а завжди прийдуть на допомогу.

Ім'я Віталій має латинське коріння. У Римі воно звучить як Vitalis та перекладається "життєвий", "життєздатний". Власники цього імені проявляють лідерські якості характеру у справі, яка їм подобається. Тому часто досягають успіхів.

Серед рідковживаних імен, якими називали хлопчиків на Закарпатті ще є такі: Авенір, Алан, Дарій, Діонізій, Леон, Нельсон, Ноел.

А у список найпоширеніших імен також увійшли такі: Андрій, Богдан, Василь, Віктор, Матвій, Максим, Марк, Олександр, Роман.