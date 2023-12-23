Як назвати дитину, яка народиться у період різдвяних свят: підбірка чудових імен

Часто батьки називають дітей, які народжуються у період різдвяних свят, біблійними іменами. Адже вірять, що святі оберігатимуть їхніх синів та доньок протягом всього життя. Крім того, так люди віддають шану християнським традиціям.

24 Канал публікує підбірку красивих імен для хлопчиків та дівчаток, які народжуються у період різдвяних свят. Один із варіантів точно вкраде ваше сердечко.

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Імена для дівчаток

Ім'я Марія – дуже популярне не лише в Україні, але й у світі. Адже саме так називається матір Ісуса Христа. Тому християни часто обирають це ім'я для своїх дітей. Воно прийшло до нас з давньоєврейської мови та означає "відкинута", "гірка", "сумна", "пані".

Ім'я Анастасія належить мучениці, яка постраждала за віру в Ісуса Христа. Цього року, українці вшановували її пам'ять 22 грудня. У перекладі з давньогрецької це ім'я означає "воскресіння", "воскресла", "відроджена", "безсмертна".

Варварою називається одна зі святих великомучениць. Найбільшої популярності це ім'я набуло у Стародавній Греції та у Стародавньому Римі. У Київській Русі з'явилося разом з християнством. Трактується як "чужоземка".

Меланією батьки часто називають доньок, які народжуються у період різдвяних свят. Адже у ніч з 31 грудня на 1 січня відзначається Меланки й Василя. Ім'я має давньогрецьке походження та означає "темна", "чорна".

Хлопчик та дівчинка / Фото Canva

Імена для хлопчиків

25 грудня відзначатимемо День ангела Костянтина. Тож цим іменем можна назвати хлопчика, який народиться на Різдво. Воно з'явилося у часи Стародавнього Риму. Означає "стійкий", "визначений", "постійний".

У багатьох християн ім'я Михайло асоціюється з Архангелом Михаїлом. Цікаво, що День ангела такі хлопці святкують не лише в листопаді, але й 31 грудня, у переддень Нового року. Це ім'я – давньоєврейське та означає "рівний Богу", "подібний Богу".

Оскільки тепер на Новий рік святкуватимемо Меланки й Василя, то ім'я Василь гарно підходить для хлопчиків, які народяться у цей час. Воно зародилося у часи Давньої Греції та перекладається як "цар", "царствений".

Йосипом називається чоловік Діви Марії, яка народила Ісуса Христа. Це ім'я походить від давньоєврейського – Йосеф, яке має значення "буде доданий", "додасться", "нехай Бог винагородить".