Как назвать ребенка, который родится в период рождественских праздников: подборка замечательных имен

Часто родители называют детей, которые рождаются в период рождественских праздников, библейскими именами. Ведь верят, что святые будут оберегать их сыновей и дочерей на протяжении всей жизни. Кроме того, так люди чтят христианские традиции.

24 Канал публикует подборку красивых имен для мальчиков и девочек, которые рождаются в рождественские праздники. Один из вариантов точно украдет ваше сердечко.

Полезно 7 самых популярных имен для мальчиков, которые родятся в декабре

Имена для девочек

Имя Мария – очень популярно не только в Украине, но и в мире. Ведь именно так называется мать Иисуса Христа. Поэтому христиане часто выбирают это имя своим детям. Оно пришло к нам с древнееврейского языка и означает "отвергнутая", "горькая", "печальная", "госпожа".

Имя Анастасия принадлежит мученице, пострадавшей за веру в Иисуса Христа. В этом году украинцы чествовали ее память 22 декабря. В переводе с древнегреческого это имя означает "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная".

Варварой называется одна из святых великомучениц. Наибольшую популярность это имя приобрело в Древней Греции и в Древнем Риме. В Киевской Руси появилось вместе с христианством. Трактуется как "чужеземка".

Меланией родители часто называют дочерей, рождающихся в период рождественских праздников. Ведь в ночь с 31 декабря на 1 января отмечается Меланки и Василия. Имя имеет древнегреческое происхождение и означает "темное", "черное".

Мальчик и девочка / Фото Canva

Имена для мальчиков

25 декабря будем отмечать День ангела Константина. Так что этим именем можно назвать мальчика, который родится на Рождество. Оно появилось во времена Древнего Рима. Означает "устойчивый", "определенный", "постоянный".

У многих христиан имя Михаил ассоциируется с Архангелом Михаилом. Интересно, что День ангела такие ребята празднуют не только в ноябре, но и 31 декабря, в канун Нового года. Это имя – древнееврейское и означает "равный Богу", "подобный Богу".

Поскольку теперь на Новый год будем праздновать Меланки и Василия, то имя Василий хорошо подходит для мальчиков, которые родятся в это время. Оно зародилось во времена Древней Греции и переводится как "царь", "царственный".

Иосифом называется муж Девы Марии, родившей Иисуса Христа. Это имя происходит от древнееврейского – Иосеф, которое имеет значение "будет добавлен", "добавится", "пусть Бог вознаградит".