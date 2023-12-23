24 Канал публікує підбірку красивих імен для хлопчиків та дівчаток, які народжуються у період різдвяних свят. Один із варіантів точно вкраде ваше сердечко.

Корисно 7 найпопулярніших імен для хлопчиків, які народяться у грудні

Імена для дівчаток

Ім'я Марія – дуже популярне не лише в Україні, але й у світі. Адже саме так називається матір Ісуса Христа. Тому християни часто обирають це ім'я для своїх дітей. Воно прийшло до нас з давньоєврейської мови та означає "відкинута", "гірка", "сумна", "пані".

Ім'я Анастасія належить мучениці, яка постраждала за віру в Ісуса Христа. Цього року, українці вшановували її пам'ять 22 грудня. У перекладі з давньогрецької це ім'я означає "воскресіння", "воскресла", "відроджена", "безсмертна".

Варварою називається одна зі святих великомучениць. Найбільшої популярності це ім'я набуло у Стародавній Греції та у Стародавньому Римі. У Київській Русі з'явилося разом з християнством. Трактується як "чужоземка".

Меланією батьки часто називають доньок, які народжуються у період різдвяних свят. Адже у ніч з 31 грудня на 1 січня відзначається Меланки й Василя. Ім'я має давньогрецьке походження та означає "темна", "чорна".

Хлопчик та дівчинка / Фото Canva

Імена для хлопчиків

25 грудня відзначатимемо День ангела Костянтина. Тож цим іменем можна назвати хлопчика, який народиться на Різдво. Воно з'явилося у часи Стародавнього Риму. Означає "стійкий", "визначений", "постійний".

У багатьох християн ім'я Михайло асоціюється з Архангелом Михаїлом. Цікаво, що День ангела такі хлопці святкують не лише в листопаді, але й 31 грудня, у переддень Нового року. Це ім'я – давньоєврейське та означає "рівний Богу", "подібний Богу".

Оскільки тепер на Новий рік святкуватимемо Меланки й Василя, то ім'я Василь гарно підходить для хлопчиків, які народяться у цей час. Воно зародилося у часи Давньої Греції та перекладається як "цар", "царствений".

Йосипом називається чоловік Діви Марії, яка народила Ісуса Христа. Це ім'я походить від давньоєврейського – Йосеф, яке має значення "буде доданий", "додасться", "нехай Бог винагородить".