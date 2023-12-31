Як назвати дитину у новорічну ніч: 10 найкращих імен для хлопчиків і дівчаток

Новорічна ніч часто є сповненою сюрпризами. Буває так, що збігаються дві радісні події – настання Нового року та народження дитини. Тож перед батьками постає нелегке завдання – дати особливе ім'я немовля.

Народження дитини у новорічну ніч є гарною прикметою, бо на світ з'явилася нова людина. Дітки, народжені у ніч з 31 грудня на 1 січня, отримують вдачу, щастя та успіх. Хорошим доповненням буде дати такому немовля вдале ймення. 24 Канал зібрав красиву добірку імен.

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Імена для хлопчиків

Михайло – красиве та популярне чоловіче ймення. Ймовірно, воно виникло в івриті – від імені Міхаель зі значенням "хто як Бог?", "ніхто не рівний Богу". Також було дуже поширеним у Давній Греції.

Петро – теж усім відоме ім'я. Воно бере початок у Давній Греції. На українську його перекладають як "камінь", "скеля". Дослідники пояснюють ім'я як "непохитний", "твердий".

В'ячеслав з'явилося у слов'ян. Воно складається з давніх слів: "в'яче" зі значенням "більше" та "слав" – "слава".

Василь виникло у Давньої Греції, де раніше було місто Басілейос, згодом його переназвали у Василіос. Форма Василь виникла під час перських воєн. Воно має значення "цар".

Іван – з'явилося від старого єврейського ймення Іоанн. На українську мову перекладають як "помилуваний Богом" або "милість Божа".

Імена для дівчаток

Емілія – красиве жіноче ім'я з давньоримським корінням. Це жіночий варіант імені Еміль. Його трактують як "намагається не поступатися" або "суперниця".

Меланія набуває популярності в Україні, адже воно красиво звучить. Його батьківщиною є Греція. Воно має значення "темна" або "чорна".

Яна – жіноча форма давньоєврейського Йоханан, що перекладається "Яхва милостивий". Воно означає "милість Божа".

Богдана – це питомо українське ім'я. До нього входить 2 корені – "Бог" та "давати". Його пояснюють як "Богом дана".

Олександра з грецької мови пояснюють як "захисниця" або "відважна". Це жіноча форма чоловічого імені Олександр зі значенням "заступниця людей".

Імена для дівчаток на 2024 рік

Ксенія має кілька версій походження. За першою – воно утворилося у Давній Греції та звучало Аксінья. А за другою – Ксенія з'явилося від грецького ймення Поліксенія.

Анастасія бере початок з Давньої Греції. Його значення "повернена до життя". Це жіночий варіант чоловічого імені Анастас. Тлумачиться як "неділя".

Ірина – жіноче ім'я, яке з'явилося в Давній Греції. Більшість дослідників схиляється до думки, що Ірина виникло від давньогрецької богині миру та спокою.