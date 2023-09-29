Як назвати дівчинку, котра народилась у жовтні

Восени зазвичай народжуються дуже творчі, цікаві та багатогранні особистості. Відповідно, їм потрібні такі ж імена.

У жовтні народжуються люди, які прості та щирі у спілкування, вірні у стосунках та є хорошими друзями. Вони легко йдуть на контакт та проявляють себе у суспільстві. А от як найкраще назвати дівчинку, народжену в цьому місяці – підкаже 24 Канал.

Ого 6 традиційних українських імен з єврейським корінням

Імена для дівчаток у жовтні: перелік

Олександра – дуже гарне ім'я. Воно утворилось від чоловічого грецького імені Олександр, яке означає "заступник людей". На українську мову ім'я трактують як "захисниця", "надія", "відважна".

Злата вважається слов'янським ім'ям, яке виникло від давнього слова "зълата", що значить "золота", "золото". Православна церква канонізувала це ім'я. Ще є версія, що Злата походить від давньогрецького слова "Хрісу", що теж має значення "золота".

Параска – популярне в давнину ім'я в Україні. А з'явилось воно від давньогрецького жіночого імені Параскева. В українській мові має значення "очікування", "приготування", тоді як в грецькій – "переддень свята".

Вважається, що Вероніка походить від імені Ференіка. Так називалась жінка правителя Єгипту з династії Птолемеїв. В його основі – 2 корені: φερω – означає "приносити" та νικη – "перемога". Тож, маємо значення "та, що приносить перемогу".

Аріна – не дуже популярне, але незвичне ім'я в Україні. Деякі вважають, що це давній варіант грецького імені Ірина, що значить "мир", "спокій". Інші кажуть, що Аріна утворилось від давньослов'янського імені Ярина, а воно – від бога Ярила. Натомість ще є версія, що Аріна – це одна з версій чоловічого єврейського імені Аарон, яке має значення "гора світла".

Нана – ім'я вірменського походження, що перекладається "молодша", "маленька". Воно дуже популярне в народів Кавказу. У японській мові Нана – означає "сім". А от європейці рідко використовують це ім'я.

Таїсія, як не дивно, ім'я, що виникло у Давньому Єгипті. Має значення "присвячена Ізіді". Це була богиня Ізіда в Єгипті, культ якої розповсюджувався в середземноморських країнах. Вона була символом вірності, материнства, родючості, чарівності.