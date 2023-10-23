6 чарівних імен для дівчаток, які можна почути нечасто

Переважно при виборі імені для новонародженої, опираються на власні вподобання. Є досить рідковживані варіанти, які відрізняються своєю красою.

Вибір рідкісних імен допоможе дитині відчувати себе неповторною та унікальною. Важливо, щоб ім'я мало хороше значення. 24 Канал зібрав кілька гарних ідей, як назвати дівчинку.

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Рідкісні жіночі імена: перелік

Домініка – красива жіноча форма, що утворилась від латинського чоловічого імені Домінік. Має значення "належить Господу", "господня". Деякі стверджують, що ім'я походить від латинського словосполучення "dies Dominicus", тобто, "День Господній". У такому випадку має трактування "народжена в неділю".

Ізабелла – ім'я, що виникло в Іспанії та перекладається як "красуня", "прекрасна", "спокусниця". Є фахівці, котрі припускають, що воно сформувалось від провансальського імені Isabeu. А воно, своєю чергою, є варіантом імені Єлизавета, яке означає "присвячена Господу".

Олівія – дуже гарне ймення. Воно бере початок на латині, а саме – від терміна "oliva", що перекладається на українську дослівно "олива" або "оливкове дерево".

Камелія – поширене ім'я в європейських країнах, що виникло в англійській мові. Вважається, що воно утворилось від назви рослини камелія.

Існують інші варіанти походження імені. За першою, Камелія утворилося шляхом поєднання імен Амелія та Камілла. А друга передбачає, що Камелія сформувалося від латинського слова "camella" зі значенням "чаша".

Віолетта звучить дуже цікаво. Ім'я має латинське коріння: слово "viola" перекладається як "фіалка". У інших мовах також є синонімом квітки. В Україні воно ще є не дуже поширеним, на відміну від Франції, США, Італії та Англії.

Єва – ім'я, що славиться своїм давньоєврейським походженням. З'явилося від імені Хава, що означає "дає життя" або просто "життя". Єва була першою жінкою на землі. У сучасному контексті ім'я трактують як "жива", "рухлива".