5 забутих старовинних імен для дівчаток: запам'ятаються кожному

Все частіше батьки згадують про давно забуті імена. Адже так їхні діти виділятимуться серед однолітків. Окрім того, ці імена мають давню історію та неймовірне значення.

Вони прийшли до нас із давньогрецької, давньоєврейської та давньогерманської мов. Зараз такі імена можна почути вкрай рідко. Підбірку дивіться на сайті 24 Каналу.

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Забуті імена для дівчаток

Ім'я Каталея прийшло до нас із давньоєврейської мови. Тому воно має свою особливу історію. Деякий час батьки взагалі не називали цим іменем доньок, однак, згодом почалося його відродження. Кажуть, що Каталеї володіють неймовірною харизмою.

Ім'я Ельвіра з давньогерманської мови перекладається як "прихильна", "доброчесна", "доброзичлива". За іншою теорією, воно походить з Іспанії та означає "та, що захищає", "всіх оберігає". У характері Ельвір присутні лідерські якості.

Ім'я Аделіна також має давньогерманське походження. Воно трактується як "благородна", "пахуча", "чесна", "порядна", "побожна". Дівчата, які мають таке ім'я, неймовірно чутливі та ніжні. Тому їм важко жити в жорстоких реаліях.

Новонароджена дитина / Фото Canva

Ім'я Ярина з'явилося у Стародавній Греції та означає "спокій". Також існує версія, що воно походить від слов'янського бога сонця Ярила та перекладається як "сонячна", "яскрава", "та, що зігріває". Попри такі трактування, Ярини зазвичай непосидючі.

Ім'я Іларія походить від чоловічого – Іларій, яке зародилося у Стародавній Греції. Перекладається як "тихий", "незлобивий", "веселий". З власницями цього імені дуже приємно спілкуватися, адже вони часто вражають своїми знаннями.

Якщо ж ви в очікуванні хлопчика, то до наших часів збереглося багато давніх українських імен. Зараз їх можна дуже рідко почути. Однак ці імена володіють потужною енергетикою.