Незвичні імена хоч і набувають все більшої популярності останніми роками, однак, все одно їх можна почути досить рідко. Але ви лиш гляньте, які вони красиві. Добірку імен знаходьте далі.

Вау 5 чудових імен для дівчаток з хорошою енергетикою

Список найгарніших імен для дівчаток

Існує дві версії походження імені Еліна. За однією, воно має давньогрецьке коріння та перекладається як "гречанка". За іншою, це одна із форм давньоєврейського імені Ель, яке означає "життя, дане Богом". А от в скандинавських країнах трактується як "та, що сяє", "факел", "світло".

Ім'я Меліса з грецької перекладається як "бджола" та означає "працьовита", "успішна", "родюча". Зазвичай дівчата, які мають таке ім'я, дуже талановиті. В них неймовірний потенціал та гарний смак.

Ім'я Амелія вважається досить рідкісним та має особливу енергетику. Воно прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "працьовита". За іншою версією, ім'я утворилося від німецького слова "amal", яке перекладається як "робота".

Красиві імена для дівчаток / Фото Pixabay

Ім'я Лея – давньоєврейського походження. Трактується як "антилопа", "вівця". Також існує версія, що воно перекладається як "блакитноока". Зазвичай Леї дуже непосидючі, тому часто порушують дисципліну.

Згідно з однією версію, ім'я Дарія походить від давньоперсидського Дарайавауш та означає "володарка блага", "переможниця". Інша теорія стверджує, що воно – слов'янського походження та трактується як "дарована".

Ім'я Аліса утворилося від давньогерманського Adalheid. Слово "adal" перекладається як "благородний", "знатний", а "heid" – "вид", "рід", "образ". Також воно має грецьке коріння та трактується як "істина".

Ім'я Олівія має латинське походження. Утворилося від слова "olivia", яке перекладається як "олива", "оливкове дерево". У дівчат, які мають таке ім'я, сильний характер. Вони благородні, комунікабельні, надійні та порядні.