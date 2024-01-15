8 чарівних українських імен, якими можна назвати донечку

Інколи батькам важко досягнути компромісу, коли вони обирають ім'я для своєї дитини. Адже мамі полюбився один варіант, а батькові – інший.

Нижче знаходьте список українських імен, які гарно підійдуть для дівчинки. Можливо, один із цих варіантів сподобається вам найбільше.

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Список українських жіночих імен

Ім'я Меланія прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "темна", "чорна". Окрім України, це ім'я також поширене в Нідерландах, Чехії, Румунії, Португалії та Сербії. У Франції та Великій Британії звучить трошки по-іншому – Мелані.

Ім'я Соломія має давньоєврейське коріння. Утворилося від слова "salom", що означає "мир". Такі дівчата – впевнені у собі, володіють неймовірною силою волі та самоконтролем. Крім того, вони люблять піклуватися про близьких.

Ім'я Олександра утворилося від чоловічого – Олександр. Воно має досить давнє походження, а найбільшу популярність здобуло у часи Стародавньої Греції. Ім'я означає "мужня захисниця", "покровителька".

Існує дві версії, як з'явилося ім'я Поліна. Згідно з першою теорією, це одна з форм грецького імені Аполлінарій, яке трактується як "сонячний". Також вважається, що воно має французьке коріння та утворилося від імені Поль, яке означає "маленький".

Підбірка красивих імен для дівчаток / Фото Canva

Немає однієї думки, звідки до нас прийшло ім'я Аделіна. Найбільш поширена версія стверджує, що воно має німецьке походження та перекладається як "благородна", "пахуча". В Україні це ім'я вважається досить рідкісним.

Ім'я Варвара було популярне у Стародавній Греції та у Стародавньому Римі. З латинської мови воно перекладається як "іноземка", "чужоземка", "дикунка". Греки слово "варвар" трактують як "грубий", "жорстокий".

Ім'я Єва має давньоєврейське коріння. З івриту перекладається як "дає життя". Власниці цього імені – досить вперті, наполегливі та принципові дівчата. Крім того, вони володіють лідерськими якостями характеру.

Ім'я Уляна – латинського походження. У давні часи воно звучало по-іншому – Іуліанія. Ім'я означає "кучерява", "пухнаста". Такі дівчата завжди мають власну думку, однак, готові прислухатися до порад близьких.