8 чарівних українських імен, якими можна назвати донечку
Джерело:mimi0975319
Інколи батькам важко досягнути компромісу, коли вони обирають ім'я для своєї дитини. Адже мамі полюбився один варіант, а батькові – інший.
Нижче знаходьте список українських імен, які гарно підійдуть для дівчинки. Можливо, один із цих варіантів сподобається вам найбільше.
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Список українських жіночих імен
Ім'я Меланія прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "темна", "чорна". Окрім України, це ім'я також поширене в Нідерландах, Чехії, Румунії, Португалії та Сербії. У Франції та Великій Британії звучить трошки по-іншому – Мелані.
Ім'я Соломія має давньоєврейське коріння. Утворилося від слова "salom", що означає "мир". Такі дівчата – впевнені у собі, володіють неймовірною силою волі та самоконтролем. Крім того, вони люблять піклуватися про близьких.
Ім'я Олександра утворилося від чоловічого – Олександр. Воно має досить давнє походження, а найбільшу популярність здобуло у часи Стародавньої Греції. Ім'я означає "мужня захисниця", "покровителька".
Існує дві версії, як з'явилося ім'я Поліна. Згідно з першою теорією, це одна з форм грецького імені Аполлінарій, яке трактується як "сонячний". Також вважається, що воно має французьке коріння та утворилося від імені Поль, яке означає "маленький".
Немає однієї думки, звідки до нас прийшло ім'я Аделіна. Найбільш поширена версія стверджує, що воно має німецьке походження та перекладається як "благородна", "пахуча". В Україні це ім'я вважається досить рідкісним.
Ім'я Варвара було популярне у Стародавній Греції та у Стародавньому Римі. З латинської мови воно перекладається як "іноземка", "чужоземка", "дикунка". Греки слово "варвар" трактують як "грубий", "жорстокий".
Ім'я Єва має давньоєврейське коріння. З івриту перекладається як "дає життя". Власниці цього імені – досить вперті, наполегливі та принципові дівчата. Крім того, вони володіють лідерськими якостями характеру.
Ім'я Уляна – латинського походження. У давні часи воно звучало по-іншому – Іуліанія. Ім'я означає "кучерява", "пухнаста". Такі дівчата завжди мають власну думку, однак, готові прислухатися до порад близьких.