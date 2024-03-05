Як назвати дівчинку по батькові Олексіївна: 4 найкращі імені

Не завжди просто вибрати ім'я, щоб воно гармонійно поєднувалося з тим, що по батькові. Особливо, коли батьки хочуть назвати дитину небанально.

Сьогодні LifeStyle 24 склав список імен, які чудово підійдуть дівчатам, у яких тато Олексій. Тут зібрані досить незвичайні та красиві варіанти.

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Список імен для дівчат по батькові Олексіївна

Тамара

Давньоєврейське ім'я Тамара утворилося від слова "тамар", яке означає "фінікова пальма". Його особливо шанують у Грузії, адже належить цариці, яка правила в XII столітті. Її вважають сильною та важливою постаттю.

Тамари виділяються неймовірною добротою, співпереживанням, емоційністю та вразливістю. Їм складно відмовити людям у допомозі.

Кіра

Ім'я Кіра має декілька версій свого походження. Зі санскриту воно перекладається як "промінь світла", з перської мови – "як сонце", а з давньогрецької – "владика", "повелителька", "пані".

Таким дівчаткам точно не бракує впевненості у собі. Інколи вони є занадто самозакоханими, прямолінійними та вимогливими.

Добірка жіночих імен / Фото Unsplash

Мілана

Згідно з першою теорією, ім'я Мілана – слов'янського походження. Друга версія стверджує, що воно має італійське коріння та трактується як "модниця".

Власниці цього імені – дуже жіночні, цілеспрямовані та комунікабельні. Вони люблять виділятися серед інших людей та перетягувати на себе всю увагу.

Аліна

З давньогерманської мови ім'я Аліна перекладається як "піднесена", "благородна", а з давньогрецької – "промениста", "сонячна".

Зазвичай Аліни володіють складним характером. Однак вони вчаться контролювати його у ситуаціях, які вимагають стриманості.