Сегодня LifeStyle 24 составил список имен, которые прекрасно подойдут девушкам, у которых папа Алексей. Здесь собраны довольно необычные и красивые варианты.

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Список имен для девочек по отчеству Алексеевна

Тамара

Древнееврейское имя Тамара образовалось от слова "тамар", которое означает "финиковая пальма". Его особенно почитают в Грузии, ведь принадлежит царице, которая правила в XII веке. Ее считают сильной и важной фигурой.

Тамары выделяются невероятной добротой, сопереживанием, эмоциональностью и уязвимостью. Им сложно отказать людям в помощи.

Кира

Имя Кира имеет несколько версий своего происхождения. С санскрита оно переводится как "луч света", с персидского языка – "как солнце", а с древнегреческого – "владыка", "повелительница", "госпожа".

Таким девочкам точно хватает уверенности в себе. Иногда они слишком самовлюбленные, прямолинейные и требовательные.

Подборка женских имен / Фото Unsplash

Милана

Согласно первой теории, имя Милана – славянского происхождения. Вторая версия утверждает, что оно имеет итальянские корни и трактуется как "модница".

Владелицы этого имени – очень женственные, целеустремленные и коммуникабельные. Они любят выделяться среди других людей и перетягивать на себя все внимание.

Алина

С древнегерманского языка имя Алина переводится как "возвышенная", "благородная", а с древнегреческого – "лучезарная", "солнечная".

Обычно Алины обладают сложным характером. Однако они учатся контролировать его в ситуациях, которые требуют сдержанности.