Свято ікони "Неопалима Купина": що не можна робити в цей день

Свято ікони Божої Матері, званої як "Неопалима Купина", святкують в Україні 17 вересня. У цей день люди моляться до ікони. Що не можна робити в таке свято – читайте нижче.

У християнстві "Неопалима Купина" стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії. У народі її вважають охоронницею від пожежі і блискавки.

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Церква у цей день вшановує ікону Божої матері, звану як "Неопалима Купина". За переказами, так називався палаючий, але не згораючий кущ, у якому Бог з'явився Мойсею.

Православні у таке свято читають молитву, щоб захистити родину від пожеж та блискавок. Також віряни просять Діву Марію допомоги в боротьбі з пристрастями і гріхами.

З переходом на новий календар віряни в Україні будуть вшановувати "Неопалиму Купину" 4 вересня.

Що не можна робити в цей день

У свято ікони "Неопалимої Купини" вірянам суворо заборонено робити наступні речі:

сваритися із сусідами;

викидати їжу;

вживати алкоголь;

планувати далекі поїздки;

варто утриматися від веселощів, танців і вечірок;

сперечатися з кимось;

обманювати рідних;

злословити.

Також не можна давати милостиню, бо можна віддати своє щастя й добробут.

Народні прикмети та повір'я у таке свято: