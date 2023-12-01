Недорогі та цікаві варіанти: ідеї подарунків на "Таємного Санту" до 500 гривень

За традицією, кожна компанія встановлює власний бюджет на гру "Таємний Санта". Однак, зазвичай суми – невеликі, щоб всі змогли придбати подарунки.

Буває не так просто вибрати недорогий подарунок, бо ціни в магазинах кусаються. Тому 24 Канал підготував підбірку ідей, якщо ваш бюджет – до 500 гривень.

До слова Таємний Санта з колегами по роботі: підбірка вдалих ідей для подарунків

Набір для ванної

Ви можете обрати будь-що. Наприклад, мило, гель для душу, скраб чи бальзам для тіла. Або ж – придбайте красиві аксесуари для ванної кімнати. Зараз навіть продаються спеціальні недорогі набори.

Солодощі та прикраси на ялинку

Найкраще – гарно все це скласти у подарункову коробку. Також зараз у магазинах діють новорічні та різдвяні знижки. Тому придбати на 500 гривень можна багато цукерок, іграшок на ялинку та іншого святкового декору.

Новорічні шкарпетки

Люди просто фанатіють від новорічних шкарпеток та скуповують їх у всіх магазинах. Крім того, це досить корисний подарунок, який буде гріти холодними зимовими вечорами.

Новорічні шкарпетки – чудовий подарунок / Фото Canva

Свічки

У наш час – великий вибір ароматичних свічок: є дешевші та дорожчі варіанти. Тому ви точно зможете обрати той, який вписується у бюджет. Також зараз велика кількість людей робить свічки своїми руками та продає їх.

Набір келихів або вино

Такий подарунок чудово підійде людям, які люблять час від часу випити алкоголь. Красиві келихи зараз продаються у багатьох магазинах з посудом чи декором. Є як вишукані, так і більш яскраві варіанти.