Квітковий, яскравий чи 3D-дизайн: найкращі ідеї для манікюру на весну
Весна – чудова пора, коли природа навколо оживає. Така атмосфера надихає на зміни у зовнішності. Тому можна розпочати з нігтів та зробити новий манікюр. Найкращі ідеї дизайну – дивіться далі у фото.
Цієї весни актуальною залишається природність. Адже тілесні відтінки на нігтях виглядають елегантно та підходять до різних стильних образів. Крім того, навесні можна експериментувати з дизайном та зробити яскравий манікюр з блискітками, пише 24 Канал.
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Найкращі ідеї для манікюру на весну 2023
Розглянемо 5 найкращих ідей для манікюру, які можна зробити вже цієї весни.
Природний манікюр
Тренд природного манікюру став популярним ще в лютому. Серед іноземних майстрів він відомий під назвою clean girl nails. Ідея манікюру полягає в ніжних кольорах (тілесний, рожевий) та мінімалістичному дизайні. Часто на нігтях роблять стилізацію під французький манікюр.
Природний манікюр / Фото Pinterest
Тілесні відтінки – гарний приклад манікюрю на весну / Фото Pinterest
3D-дизайн
Цієї весни можна спробувати щось незвичайне. Наприклад, 3D-дизайн з химерними візерунками, які створюють додатковий об'єм. Такий манікюр виглядає досить креативно та є справжнім витвором мистецтва на нігтях.
3D-дизайн як варіант манікюру на весну 2023 / Фото Pinterest
Квіткові візерунки
Весна – пора, коли усе навколо розквітає. Тому гарною ідеєю буде зробити ніжний квітковий манікюр. Такий візерунок варто поєднати з ніжними відтінками зеленого, жовтого, блакитного, білого, фіолетового та рожевого кольорів.
Приклад квіткового манікюру на весну / Фото Pinterest
Ніжний квітковий манікюр / Фото Pinterest
Геометричні візерунки
Досить вишукано на нігтях виглядають геометричні візерунки. Такий дизайн гарно поєднується з нюдовими відтінками. На нігтях можна намалювати лінії, трикутники, квадрати чи ромби. Крім того, манікюр варто доповнити цікавою родзинкою – блискітками, стразами чи шматочками фольги.
Манікюр з геометричними візерунками / Фото Pinterest
Яскраві кольори
Актуальним залишається також дизайн манікюру в яскравих тонах, який переливається сяйвом. Наприклад, можна обрати такі трендові кольори як: фуксія, полум'яний червоний та синій електрик.
Манікюр в яскравих кольорах на весну 2023 / Фото Pinterest