Хто має бути присутній під час церемонії вінчання: важливе правило

Рішення про вінчання має бути зваженим. Не варто спішити або робити так, як кажуть близькі чи друзі. Молодята самі повинні прийти до того, що хочуть взяти церковний шлюб та стати рідними одне одному ще й духовно.

Важливо обрати храм та священника, який проводитиме вінчання. Це має бути людина, якій ви зможете довірити таку важливу подію. Після цього потрібно домовлятися про день, на коли планувати церемонію, пише LifeStyle 24.

До речі Чи можуть хрестити дитину батьки, які не вінчалися у церкві

Хто має бути на вінчанні

На вінчанні мають бути присутні свідки. Ці люди засвідчують церковний шлюб. Крім того, під час церемонії вони тримають вінці над головами чоловіка та дружини. Звичайно, це іноді буває складно. Тому варто обирати людей, які з цим справляться, зокрема будуть вищими за молодят.

Кожне подружжя само вирішує, кого брати за свідків: родичів, друзів чи когось зі знайомих. Однак важливо, щоб люди були хрещені. Перевагою буде – якщо у тій самій церкві, що й молодята (православні, греко-католики й т.д.).

Кого кликати на вінчання / Фото Canva

Коли не можна вінчатися

Не варто планувати церемонію вінчання на великі релігійні свята. Наприклад, на Великдень, Введення в храм Пресвятої Богородиці та Різдво Христове. Звернути увагу потрібно на те, що у 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому, у зв'язку з цим, дати деяких свят змінилися.

Також не можна вінчатися у період посту. Зараз, зокрема, триває Великий піст, який завершиться 4 травня. Попереду в українців ще Успенський піст (з 1 до 14 серпня) та Різдвяний піст (з 15 листопада до 24 грудня).