Кто должен присутствовать во время церемонии венчания: важное правило

Решение о венчании должно быть взвешенным. Не стоит спешить или делать так, как говорят близкие или друзья. Молодожены сами должны прийти к тому, что хотят взять церковный брак и стать родными друг другу еще и духовно.

Важно выбрать храм и священника, который будет проводить венчание. Это должен быть человек, которому вы сможете доверить такое важное событие. После этого нужно договариваться о дне, на когда планировать церемонию, пишет LifeStyle 24.

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Кто должен быть на венчании

На венчании должны присутствовать свидетели. Эти люди удостоверяют церковный брак. Кроме того, во время церемонии они держат венцы над головами мужа и жены. Конечно, это иногда бывает сложно. Поэтому стоит выбирать людей, которые с этим справятся, в частности будут выше молодоженов.

Каждые супруги сами решают, кого брать в свидетели: родственников, друзей или кого-то из знакомых. Однако важно, чтобы люди были крещеные. Преимуществом будет – если в той же церкви, что и молодожены (православные, греко-католики и т.д.).

Кого звать на венчание / Фото Canva

Когда нельзя венчаться

Не стоит планировать церемонию венчания на большие религиозные праздники. Например, на Пасху, Введение во храм Пресвятой Богородицы и Рождество Христово. Обратить внимание нужно на то, что в 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому, в связи с этим, даты некоторых праздников изменились.

Также нельзя венчаться в период поста. Сейчас, в частности, продолжается Великий пост, который завершится 4 мая. Впереди у украинцев еще Успенский пост (с 1 по 14 августа) и Рождественский пост (с 15 ноября по 24 декабря).