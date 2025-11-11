Що цікаво, цей процес відбувався у церкві під час спеціального обряду, відомого як "вводини", і вимагав дотримання суворих народних та церковних правил. Хто називав новонародженого у давнину – розповідає 24 Канал з посиланням на подкаст "Пороблено".

Хто називав новонародженого у давнину?

Наші предки вірили, що ім'я впливає на долю дитини. Тому до цього процесу ставилися з особливою увагою. Саме баба-повитуха, подбавши про матір та прийнявши немовля, прямувала до священника, щоб отримати ім'я для малюка.

Зверніть увагу! Повитухами раніше називали тих, хто допомагав жінкам під час пологів, зазначає "Локальна історія".

Водночас йти до церкви з порожніми руками було неприпустимо. Вважалося, що від того, що принесе повитуха в дар, залежало, чи отримає дитина гарне й милозвучне ім'я, чи, навпаки, дивакувате.

Як обрати ім'я для дитини / Фото Freepik

Втім, повитуха мала змогу опосередковано вплинути на вибір імені. Оскільки імена найчастіше давалися на честь святих, чия пам'ять припадала на день народження немовля, іноді баба могла заступитися за дитину. Наприклад, повитуха могла попросити священника обрати ім'я святого, який не страждав і не помер у муках.

Однак священнослужитель також мав право вибору. Він міг, наприклад, "помститися" за недоброчесне життя батьків та дати дитині неприємне ім'я, зокрема Тхір чи Пестя.

Якими стародавніми іменами можна назвати дитину?