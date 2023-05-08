Ви забудете про хрущів: як позбутися цих шкідників на городі

Хрущі завдають шкоди різним рослинам на городі. Наприклад, капусті, бурякам, картоплі та іншим овочам. Як позбутися хрущів на городі – читайте далі.

Хрущі завдають значної шкоди рослинам на городі та в саду. Вони живляться листям та пагонами рослин, що призводить до їхнього виснаження та зниження врожаю. Як боротися з хрущами на городі – розкаже 24 Канал.

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Як позбутися хрущів на городі

Ручний спосіб. Для цього треба знайти місце, де вони скупчуються. Збираємо хрущі руками або щітками.

Цибулево-часниковий настій. Для приготування треба взяти 200 грамів подрібненого лушпиння цибулі. Заливаємо його 1 літром води, настоюємо 10 днів та розбавляємо по 2-3 столові ложки на відро води.



Цибулиння / Фото Prostoway

Використання сіток та інших бар'єрів. Потрібно розтягнути сітки над рослинами так, щоб утримувати хрущів від доступу до рослин.

Йод. Хрущі не можуть терпіти запах цієї речовини. Однак, застосування чистого йоду може бути шкідливим для рослин, тому необхідно бути дуже обережним та дотримуватись правильної дози. Одним з можливих способів є додавання кількох крапель йодового розчину до води, якою поливають рослини. Оптимальна доза – 2-3 краплі йоду на 1 літр води.



Йод / Фото Naurok

Використання хімічних речовин. Існує чимало засобів, які можуть бути ефективними для боротьби з хрущами. Проте, перед використанням слід детально ознайомитися з інструкцією та враховувати можливі наслідки для довкілля та здоров'я.

Запахи. Хрущі не люблять деякі запахи, наприклад, часник. Тож розміщення часникових головок недалеко від рослин може допомогти зменшити кількість хрущів.



Часник / Фото Zhyttia