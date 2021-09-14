Kyivstoner "не знав", що в Україні війна

Український відеоблогер зняв у Києві обурливе відео з росіянами з Челябінська. На це звернув увагу активіст Сергій Стерненко.

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На питання до Kyivstoner, справжнє ім'я якого Альберт Васильєв, про те, що його робить щасливим, той відповів: "Хіба можна бути нещасливою людиною?". Після того репер підняв руки вгору та пошепки промовив "Росія, Росія". Усе це супроводжується сильним сміхом. Росіянам такі висловлювання Kyivstoner сильно сподобалися.

Те, що він намагався прокричати, мене не здивувало. Kyivstoner давно та послідовно підтримує Росію і не бачить у цьому абсолютно нічого поганого. Здивувало те, що він це зробив просто у серці Києва,

– заявив Стерненко.

До речі, згодом у листуванні відеоблогер побідкався, що скандувати "Росія" – не злочин. На зауваження про те, що в Україні війна з Росією той подивувався: "Зачекай. Війна? У нас зараз війна? У Львові війна?".



Kyivstoner вдав, що не знає про те, що в Україні війна / Фото Сергія Стерненка