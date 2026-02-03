Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі відповів на чутливе питання, яке турбує багатьох людей, що пережили горе втрати. Чи обов'язково шукати заміну померлому чоловікові або дружині та як Церква ставиться до другого шлюбу – читайте далі в матеріалі.

Цікаво Чи гріх бити татуювання: священник УГКЦ дав чітку відповідь

Чи гріх шукати нове кохання після смерті коханої людини?

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, це питання є глибоко індивідуальним і не має єдиного правильного сценарію для всіх. Отець зазначив, що знає багатьох людей, які після смерті партнера навіть не допускають думки про новий шлюб, оскільки їхнє серце залишається прив'язаним до коханої людини.

Однак священник наголосив, що згідно з християнським вченням та Біблією, для вдівців та вдів не існує жодних духовних перешкод для того, щоб одружитися вдруге, якщо вони відчувають у цьому потребу.

До того ж отець Олексій підкреслив, що Бог не забороняє вдівцям створювати нові сім'ї, тому це не є гріхом. Втім, вибір завжди залишається за конкретною людиною.

Священник закликав цінувати близьких, поки вони живі, дарувати їм квіти та любов. Також Філюк висловив співчуття та підтримку всім українським жінкам, які втратили своїх чоловіків на фронті.

Чи можна шукати нове кохання після смерті партнера / Фото Freepik

Що каже про це Біблія?