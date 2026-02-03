Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі відповів на чутливе питання, яке турбує багатьох людей, що пережили горе втрати. Чи обов'язково шукати заміну померлому чоловікові або дружині та як Церква ставиться до другого шлюбу – читайте далі в матеріалі.
Чи гріх шукати нове кохання після смерті коханої людини?
За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, це питання є глибоко індивідуальним і не має єдиного правильного сценарію для всіх. Отець зазначив, що знає багатьох людей, які після смерті партнера навіть не допускають думки про новий шлюб, оскільки їхнє серце залишається прив'язаним до коханої людини.
Однак священник наголосив, що згідно з християнським вченням та Біблією, для вдівців та вдів не існує жодних духовних перешкод для того, щоб одружитися вдруге, якщо вони відчувають у цьому потребу.
До того ж отець Олексій підкреслив, що Бог не забороняє вдівцям створювати нові сім'ї, тому це не є гріхом. Втім, вибір завжди залишається за конкретною людиною.
Священник закликав цінувати близьких, поки вони живі, дарувати їм квіти та любов. Також Філюк висловив співчуття та підтримку всім українським жінкам, які втратили своїх чоловіків на фронті.
Чи можна шукати нове кохання після смерті партнера / Фото Freepik
Що каже про це Біблія?
- У Святому Письмі питання повторного шлюбу для вдів та вдівців висвітлюється доволі чітко. Смерть одного з подружжя розриває шлюбний завіт, звільняючи живого партнера від зобов'язань закону шлюбу. Апостол Павло у Посланні до Римлян (7:2-3) пояснює, що заміжня жінка зв'язана законом із живим чоловіком. Однак якщо її коханий помре, вона не вважатиметься перелюбницею, якщо вийде заміж за іншого.
- Також у Першому Посланні до Коринтян (7:8-9) апостол дає пораду, що вірянам добре залишатися самотнім, як він сам, але "якщо вони не можуть стриматися, то нехай одружуються, бо краще одружитися, ніж згоріти від жадання".
- У тій же Книзі (1 Кор. 7:39) зазначено: "Жінка зв'язана одруженням, поки її чоловік живий, але, якщо він помре, то вона вільна вийти заміж за кого хоче, аби тільки в Господі".