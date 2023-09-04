Кому зі знаків зодіаку сьогодні присниться віщий сон

Зірки пророкують, що частині людей цієї ночі присниться віщий сон. Тож намагайтеся його максимально запам'ятати.

Так, Терези та Тельці, уві сні ви зможете побачити майбутнє. Зверніть увагу на деталі, бо це вкрай важливо, пише 24 Канал.

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Терези

Цієї ночі вам присниться віщий сон. У ньому отримаєте відповіді на важливі запитання. Не намагайтеся змінити щось уві сні, краще зрозумійте, як втілити це в реальність.

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Телець

Уві сні ви збагнете дещо важливе. Однак, для цього зосередьтеся на побаченому: людях, їхній міміці та поведінці. Особливо не пропустіть "тривожних дзвіночків". Цей сон пророчий.

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