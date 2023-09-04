Так, Терези та Тельці, уві сні ви зможете побачити майбутнє. Зверніть увагу на деталі, бо це вкрай важливо, пише 24 Канал.

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Терези

Цієї ночі вам присниться віщий сон. У ньому отримаєте відповіді на важливі запитання. Не намагайтеся змінити щось уві сні, краще зрозумійте, як втілити це в реальність.

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Телець

Уві сні ви збагнете дещо важливе. Однак, для цього зосередьтеся на побаченому: людях, їхній міміці та поведінці. Особливо не пропустіть "тривожних дзвіночків". Цей сон пророчий.

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