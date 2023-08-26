Віщий сон сьогодні присниться трьом знакам зодіаку: чи є серед них ви

Цієї ночі трьом знакам зодіаку може приснитися віщий сон. Тож постарайтеся максимально запам'ятати його.

Так, Риби, Близнюки й Тельці, зірки пророкують вам віщий сон. Про це пише 24 Канал.

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Риби

Те, що ви цієї ночі побачите уві сні, може здійснитися. Налаштуйтеся на позитив. Та пам'ятайте, що важливо вловити суть.

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Близнюки

Ймовірно, вже тривалий час вас дещо непокоїть. У сні з'явиться спосіб розв'язання проблеми. Тож запам'ятайте все і відтворіть у реальності.

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Телець

На жаль, нам не завжди сняться лише позитивні сні. Втім, ви можете побачити майбутнє та зрозуміти, що потрібно змінити, аби уникнути неприємностей.

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