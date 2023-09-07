Стрілець і Близнюки, не хвилюйтеся, неприємності тимчасові. Важливо зберігати спокій. Пам'ятайте, що негативний досвід – це все ж таки досвід, тож винесіть важливі уроки, пише 24 Канал.

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Близнюки

У вас можуть виникнути серйозні проблеми. Ймовірно, буде важко зрозуміти причину неприємностей. Втім, зосередьтеся на меті й постарайтеся знайти практичні рішення для виправлення ситуації. У нагоді стане комунікація з досвідченими в цій справі людьми. Не впадайте у відчай та завжди пам'ятайте, що всі погани дні закінчуються.

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Стрілець

Вам варто бути особливо уважними, адже можуть з'явитися перешкоди на шляху до поставлених цілей. Важливо не припускатися поспішних рішень, – це може призвести погіршення ситуації. Зосередьтеся та пройдіть випробування гідно. Пам'ятайте, жодна перешкода не є нездоланною. Ба більше, вона може стати важливою частиною вашого розвитку.

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