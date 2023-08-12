Страх та тривожність – природні риси людини, та інколи вони стають на заваді перед метою. Як проявляється хвилювання у Близнюків, Дів та Стрільців – розкаже 24 Канал.

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Близнюки

Ви відомі своєю жвавістю та цікавістю до всього нового, але можливо, надто багато думаєте й аналізуєте. Це може призвести до перенапруження і нервового виснаження. Спробуйте зосередитися на тому, що дійсно має значення, і дайте собі відпочити від постійних роздумів.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Ваша стійкість і наполегливість можуть перетворитися на перфекціонізм, який заважає вам насолоджуватися життям. Пам'ятайте, що іноді дрібні недоліки роблять нас цікавішими. Відпустіть ситуацію й дозвольте собі відчути радість від невимушеності.

Гороскоп для Дів

Стрілець

Ваша чутливість і емоційність допомагають розуміти інших, але іноді ви берете все занадто до душі та хвилюєтеся без причини. Намагайтеся зберігати баланс між своїми потребами й потребами інших, не забуваючи про себе.

Гороскоп для Стрільців