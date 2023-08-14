Стрибатимуть від щастя: цього тижня 4 знаки зодіаку отримають приємну звістку

Зірки пророкують, що цього тижня одразу чотири знаки зодіаку отримають приємну звістку. Ви будете буквально на сьомому небі від щастя.

Водолії, Козороги, Діви та Тельці, уже найближчим часом на вас чекає дещо дуже приємне. Про це пише 24 Канал.

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Водолій

Останніми місяцями ви дуже плідно працювали, тож попереду така бажана винагорода. Старання Водоліїв високо оцінять.

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Козоріг

Уже найближчими днями ви відправитеся в довгоочікувану подорож. Керівник схвалить відпустку та навіть дозволить довше відпочити.

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Діва

Уже скоро ви отримаєте звістку від старого друга. Нарешті він приїде, аби зустрітися та щиро поговорити.

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Телець

Дещо дуже приємне чекає вас в особистому житті. Зірки пророкують, що партнер може освідчитися в коханні.

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