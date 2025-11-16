Зорі натякають, що ця зима стане по-справжньому особливою для трьох знаків зодіаку. Вони відкинуть непотрібне та почнуть будувати новий розділ свого життя. Юпітер відкриє двері для прогресу, Плутон допоможе знайти сили, а Сатурн перевірить вашу дисципліну, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на City Magazine.

Терези

Гороскоп для Терезів

Дорогі Терези, період сумнівів та непростих рішень нарешті підходить до завершення. Ви нарешті відчуєте спокій та ясність. Це особливо вплине на ваше життя.

Ви навчитеся ставити межі на роботі, що зробить вас сильнішими. В стосунках пануватиме злагода та тепло. Тільки обов'язково заплануйте невеличку поїздку взимку. Кілька днів у горах відновлять душевний спокій.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Саме зима 2025 – 2026 років стане вашим початком до нових звершень. Вже зараз ті справи, над якими ви ретельно працювали, почнуть давати результат. І дуже можливий значний рух вперед у кар'єрі.

На тлі таких позитивних емоцій очікуйте сюрпризи і в особистому житті. Якщо ви самотні, то активно ходіть на побачення взимку. Саме так ви знайдете те, чого так сильно бажаєте. А пари та подружжя знову розпалять свій "вогонь"!

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Цієї зими Козороги здобудуть те, чого вони так давно чекали. Ви зможете нарешті зупинитися, розслабитися та набратися сил. Астрологи радять відкласти свої справи та взяти відпустку ближче до Нового року. Насолодіться цим часом.

Саме це стане відправною точкою до вашого подальшого успіху. Тільки тоді, коли ви повністю відпочинете та наберетеся сил, беріться за особисті цілі. Тоді вже вас ніхто не зможе зупинити.