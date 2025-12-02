Меркурій переходить у прямий рух, а разом з ним починає розсіюватися увесь цей туман з проблем, непорозумінь та сварок. Більшість з нас весело вривається у святковий грудень, а для двох знаків зодіаку цей період буде одним з найкращих в році, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

У яких знаків зодіаку починається найкращий період в році?

Овен

Гороскоп для Овнів

Упродовж останніх місяців виникла низка проблем, на які ви старалися не звертати увагу. Але, повірте, це взагалі не варіант. Ретроградний Меркурій дав чітко зрозуміти – не можна сподіватися, що все вирішиться само собою. Потрібно діяти.

Саме грудень 2025 року стане для Овнів чи не найуспішнішим у році. Кульмінацією всього буде важлива розмова, якої ви старалися уникнути. При цьому вона принесе полегшення замість драми. Це допоможе Овнам з впевненістю рухатися вперед. І саме з цим будуть пов'язані головні ваші успіхи у грудні 2025 року.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони заново повірять у себе. Астрологи порівнюють вас з феніксом, який в черговий раз підіймається з попелу. І цього разу Скорпіонів не зупинити! Це буде насичений грудень, який дозволить завершити 2025 рік на мажорній ноті.

Одна порада близької людини або незнайомця дещо зачепить вас. Може бути неприємно. Але саме так ви зробите крок до настільки потрібно перезавантаження. І, повірте, це допоможе досягнути значних результатів, перші з яких будуть ще до кінця 2025 року.