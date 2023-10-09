По-справжньому незабутній: на 2 знаків зодіаку у жовтні чекає сюрприз

Жовтень принесе радісні події багатьом. Астрологи пророкують деяким знакам зодіаку несподівані подарунки – і від близьких, і від долі.

Представники Тельців та Дів у жовтні можуть отримати сюрприз. Це буде незабутньою подією для цих знаків зодіаку, пише 24 Канал.

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Телець

Тельцям цього місяця можна очікувати на щедрий подарунок від оточення, що стане для них несподіванкою. Це може бути пропозицією поїздки в іншу країну або ж просто доволі цінний подарунок. Будьте вдячні та бережіть цю людину.

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Діва

Представників цього знака зодіаку натомість чекатиме подарунок та сюрприз від долі. Чорна смуга нарешті зміниться на білу, проблеми залишаться позаду. Ви можете бути спантеличені хорошими подіями, але все складатиметься добре.

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